Ponga la IA a trabajar para la transformación del talento y RR. HH. en el comercio minorista

Aprenda a aplicar la IA generativa para impulsar la transformación de los RR. HH. y el talento en toda su organización.
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Ilustración del proceso de IA que representa la transformación del talento

Conclusiones de la guía

75 %
de los directivos empresariales encuestados cree que la ventaja competitiva dependerá de quién cuente con la IA generativa más avanzada.

69 millones
de nuevos puestos de trabajo podrían crearse gracias a la adopción de la IA y otras tecnologías.

46 %
de los directivos encuestados considera que la falta de preparación de la organización es uno de los principales obstáculos para adoptar la IA generativa.
Contenido
Conocimientos

Por qué la IA generativa está cambiando nuestra forma de definir el trabajo y creando nuevas oportunidades en el ámbito de los recursos humanos, el desarrollo profesional y la experiencia de los empleados.
Beneficios

Cómo potenciar el trabajo de los empleados mediante la IA generativa para aumentar la eficiencia y la productividad, y permitir que se centren en tareas de mayor valor.
Recomendaciones

Cómo prepararse para la transformación de tu propia organización.
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