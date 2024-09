Estamos en los primeros días de una nueva y prometedora tecnología y de la nueva era a la que está dando lugar. Esta tecnología es tan diferente de los sistemas programables que ha producido la industria de la informática desde hace medio siglo como lo eran aquellos sistemas de los tabuladores que los precedieron.



Comúnmente conocida como inteligencia artificial, esta nueva generación de tecnología y los sistemas cognitivos que ayuda a impulsar pronto tocarán todas las facetas del trabajo y la vida, con el potencial de transformarlas radicalmente para mejor. Esto se debe a que estos sistemas pueden ingerir y comprender todo tipo de datos, lo que se está produciendo a un ritmo sin precedentes. Los sistemas cognitivos como watsonx de IBM pueden razonar sobre estos datos, formando hipótesis y juicios. Y lo que es más importante, estos sistemas no están simplemente programados, sino que aprenden de sus propias experiencias, de sus interacciones con los humanos y de los resultados de sus juicios.



Al igual que con todas las tecnologías anteriores que cambian el mundo, esta tecnología conlleva importantes implicaciones. Muchas de las preguntas que plantea son imposibles de contestar a día de hoy y su respuesta requerirá tiempo, investigación y un debate abierto. Pero en IBM hemos aprendido algo a lo largo de 100 años de inventar e introducir tecnologías transformadoras y de guiar su adopción y uso responsables. Esta experiencia nos ha enseñado que es a la vez pragmático y sensato establecer principios que guíen lo que desarrollamos y aportamos al mundo, y la forma en que lo hacemos.



Hoy establecemos los siguientes principios para la era cognitiva:



Propósito: el propósito de la IA y de los sistemas cognitivos desarrollados y aplicados por la empresa IBM es aumentar la inteligencia humana. Nuestra tecnología, productos, servicios y políticas se diseñarán para mejorar y ampliar la capacidad, la experiencia y el potencial humanos. Nuestra posición se basa no solo en principios, sino también en la ciencia. Los sistemas cognitivos no alcanzarán de manera realista la conciencia o la agencia independiente. Más bien, se integrarán cada vez más en los procesos, sistemas, productos y servicios con los que funcionan las empresas y la sociedad, todo lo cuales permanecerá y deberá permanecer bajo el control humano.



Transparencia: para que los sistemas cognitivos alcancen su potencial de cambiar el mundo, es vital que las personas confíen en sus recomendaciones, juicios y usos. Por lo tanto, la empresa IBM dejará claro lo siguiente:



Cuándo y con qué fines se aplica la IA en las soluciones cognitivas que desarrollamos e implementamos. Las principales fuentes de datos y conocimientos que informan las percepciones de las soluciones cognitivas, así como los métodos utilizados para entrenar esos sistemas y soluciones. El principio de que los clientes son dueños de sus propios modelos de negocio y de su propiedad intelectual y que pueden utilizar la IA y los sistemas cognitivos para mejorar las ventajas que han creado, a menudo gracias a años de experiencia. Trabajaremos con nuestros clientes para proteger sus datos y conocimientos, y animaremos a nuestros clientes, socios y colegas del sector a adoptar prácticas similares. Habilidades: los beneficios económicos y sociales de esta nueva era no se materializarán si no se apoya el lado humano de la ecuación. Esto es especialmente importante con la tecnología cognitiva, que aumenta la inteligencia y la pericia humanas y trabaja en colaboración con los humanos. Por ello, la empresa IBM trabajará para ayudar a estudiantes, trabajadores y ciudadanos a adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para relacionarse de manera segura y eficaz con los sistemas cognitivos, y para desempeñar los nuevos tipos de trabajo y empleos que surgirán en una economía cognitiva.



Nuestra experiencia de más de un siglo y nuestro trabajo diario con clientes de todas las industrias y sectores de todo el mundo nos han enseñado que la transparencia y los principios que generan confianza son importantes tanto para las empresas como para la sociedad. Sin embargo, también somos conscientes de que queda mucho aprendizaje por delante para todos nosotros. Con ese espíritu, esperamos que la publicación de estos principios pueda suscitar un diálogo en toda la industria (de hecho, en toda la sociedad) sobre las cuestiones fundamentales a las que hay que responder para alcanzar el potencial económico y social de un futuro cognitivo.



En vigor desde el 17 de enero de 2017.