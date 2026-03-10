Webinar de observabilidad de logs en contexto

Unifique registros. Acelere la depuración. Elimine la expansión.

Los datos de registro fragmentados entre hosts y aplicaciones crean puntos ciegos que hacen que el análisis de la causa raíz sea lento y doloroso. Depender de herramientas heredadas suele aumentar la dispersión de herramientas sin proporcionar el contexto necesario para resolver los problemas rápidamente.

Este webinar presenta IBM Instana "Logs in Context", una solución unificada basada en OpenTelemetry que integra la información de registro directamente en su pila de observabilidad para una respuesta a incidentes más rápida e inteligente.

Ponente destacado: Paul Watkins, director sénior de productos, IBM Instana.

Regístrese en el webinar bajo demanda para aprender a:

- Integrar los registros de manera fluida en su pila para una visibilidad de principio a fin.

- Reducir la expansión de herramientas sustituyendo las soluciones heredadas fragmentadas.

- Acelerar el análisis de la causa raíz con perspectivas profundas y contextual del rendimiento.

- Aprovechar los estándares de OpenTelemetry para una estrategia configurable y preparada para el futuro.