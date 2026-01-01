Descargue su activo

Reinventar el potencial humano en la era de la IA generativa

Las organizaciones deben empezar por concebir la IA generativa no como una tecnología independiente, sino en el contexto de su personal. En colaboración con Oracle, el IBM Institute for Business Value investiga más a fondo.



Lea este informe para obtener más información sobre el potencial de la IA y los empleados, y el papel que pueden desempeñar los recursos humanos en la creación de estrategias de crecimiento sólidas para fomentar el talento, tanto ahora como para el futuro del trabajo.