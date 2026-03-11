La IA está transformando la empresa a una velocidad sin precedentes, pero también está amplificando la complejidad, incrementando el riesgo y exponiendo los límites de las herramientas de Integración heredada. A medida que las organizaciones generan y consumen más datos que nunca, las soluciones iPaaS tradicionales luchan por seguir el ritmo. Acceda a nuestra guía y descubra cómo una nueva generación de integración empresarial habilitada por IA le ayuda a superar el caos de la conectividad, recuperar el control y desbloquear el valor completo de la IA generativa en toda su empresa.

Lo que aprenderá

- Por qué la IA está aumentando el caos de la integración, desde los riesgos de soberanía de los datos hasta la explosión de las API y los desafíos de seguridad multinube

- Cómo la iPaaS de próxima generación de IBM elimina la fragmentación con una única plataforma habilitada para IA que abarca nubes, regiones, fuentes de datos y patrones de integración .

- Los cinco componentes imprescindibles de una iPaaS moderna, entre los que se incluyen la integración híbrida, el gobierno centralizado y la productividad generativa impulsada por la IA.

- El impacto empresarial de la agilidad, la productividad y el gobierno, habilitado a través de una plataforma unificada que da soporte tanto a los especialistas en TI como a los tecnólogos empresariales.

Descargue el documento completo para ver cómo puede modernizar su panorama de integración y desbloquear el verdadero valor de la IA en toda su empresa.