Potencie DevOps con observabilidad en tiempo real

Monitorice de forma más inteligente. Resuelva de forma más rápida. Construya más.

En entornos nativos en la nube dinámica, los equipos DevOps suelen dedicar más tiempo a combatir incidentes que a desarrollar nuevas características. Los flujos de trabajo reactivos y la visibilidad limitada crean cuellos de botella que ralentizan la innovación.

Este informe de mercado respaldado por TrustRadius detalla por qué IBM® Instana es la plataforma mejor valorada para recuperar el control, lo que permite a los desarrolladores y SRE automatizar la resolución de problemas y centrarse en el código de envío.

Descargue el informe para saber por qué los líderes de DevOps confían en Instana para:

- Validar su estrategia con una puntuación de satisfacción de los usuarios líder en el mercado de 8,6/10
- Acelerar la resolución de problemas mediante el análisis automatizado de la causa raíz y el rastreo a nivel de código
- Lograr visibilidad full-stack en entornos de TI híbridos complejos
- Confiar en una solución donde el 100 % de los usuarios encuestados afirmaron que volverían a comprar

Informe de mercado de Instana TrustRadius