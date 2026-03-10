Informe de mejora continua de la experiencia de usuario

Adáptese al cambio. Optimice el rendimiento. Garantice la coherencia.

Según Enterprise Strategy Group (ESG), las organizaciones están luchando por adaptar las herramientas de observabilidad a las nuevas arquitecturas y a los complejos entornos de nube múltiple. Los métodos tradicionales de supervisión de la experiencia digital (DEM) a menudo carecen del alcance necesario para garantizar una cobertura consistente, dejando en riesgo la satisfacción del usuario.

Este informe de investigación analiza las limitaciones de las DEM heredadas y destaca cómo IBM Instana proporciona la visibilidad integral necesaria para resolverlas.

Descargue el informe para aprender cómo:

- Adaptar las herramientas de observabilidad para manejar los patrones arquitectónicos emergentes

- Monitorizar y optimizar el rendimiento en entornos de múltiples nubes distribuidos

- Garantizar una cobertura de observabilidad coherente en todas las capas de infraestructura

- Superar las limitaciones críticas de los métodos DEM tradicionales

- Lograr una visibilidad integral de extremo a extremo que mejore la experiencia del usuario final