Calculadora de TCO

Los servidores IBM® Power reducen el coste total de propiedad (TCO) de la infraestructura de TI al consolidar las huellas físicas de los centros de datos y disminuir los costes de licencias de software, mantenimiento, refrigeración y electricidad. Haga más con menos núcleos y mejore el rendimiento y la seguridad también. Utilice esta calculadora para ver el coste total de propiedad (TCO) de varias configuraciones y cuánto podría reducir su TCO Power respondiendo a unas sencillas preguntas en la calculadora. Descubra el ROI que su empresa podría obtener con los servidores Power on-prem y Power Virtual.