Guía para optimizar la modernización de aplicaciones

Acelerar la migración. Elimine los riesgos. Modernice con confianza.

La transición de monolitos a microservicios introduce una complejidad que las herramientas APM heredadas simplemente no pueden manejar. Sin visibilidad total, los puntos ciegos en entornos híbridos amenazan el rendimiento y ralentizan la entrega.

Esta guía describe cómo mantener el control durante su proceso de modernización con observabilidad en tiempo real y full-stack.

Descargue la guía para aprender a:

- Evaluar el rendimiento de la aplicación con referencia continua en cada etapa de la migración

- Eliminar las brechas de visibilidad que retrasan la detección de problemas y sofocan la velocidad de CI/CD

- Empoderar a los equipos de DevOps para "desplazarse a la izquierda" y resolver problemas de código antes de la producción

- Automatizar el descubrimiento, el rastreo y las alertas en todo el complejo entorno híbrido

- Sustituir las herramientas heredadas reactivas con información detallada y precisa de IBM Instana