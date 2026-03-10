Informe automatizado de APM

Automatice la configuración. Acelere lanzamientos. Implemente con confianza.

En los DevOps modernos, los pipelines CI/CD nunca se detienen. Las herramientas heredadas APM que dependen de la configuración manual crean cuellos de botella, quemando tiempo de ingeniería y ralentizando la entrega justo cuando más se necesita la velocidad.

Este informe explica cómo evolucionar hacia la APM automatizada, ofreciendo la visibilidad en tiempo real necesaria para las implementaciones de alta velocidad.

Descargue el informe para saber cómo:

- Eliminar los retrasos en la entrega y los costes asociados al rendimiento

- Lograr visibilidad full-stack instantáneamente sin configuraciones complejas ni soluciones alternativas

- Aprovechar características nativas de CI/CD como el autodescubrimiento y la línea de base con IA

- Reducir el MTTR y disminuir la fatiga por alertas para apoyar liberaciones rápidas y seguras