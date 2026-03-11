La complejidad de TI está agotando presupuestos, ralentizando la innovación y ocultando oportunidades de crecimiento. Este informe revela cómo la automatización inteligente de TI, con IA, la nube híbrida y los flujos de trabajo integrales, ayuda a las organizaciones a reducir el desperdicio, disminuir los riesgos y generar un valor comercial cuantificable. Las empresas altamente automatizadas ya están experimentando grandes avances: menores costes de TI, tiempos de lanzamiento al mercado más rápidos, ciberseguridad más fuerte y mayor crecimiento de ingresos.

Lo que aprenderá

El coste real de la complejidad de la TI, incluida la TI invisible, la deuda técnica y las ineficiencias que agotan hasta el 24 % de los presupuestos de TI.

-Cómo la automatización inteligente de TI aumenta el rendimiento, impulsando reducciones de hasta un 28 % en los costes de TI y un 36 % menos de incidentes de ciberseguridad.

-¿Por qué las organizaciones altamente automatizadas obtienen mejores resultados, logrando una adopción más rápida de la nube, una mayor visibilidad y un mayor ROI gracias a la transformación impulsada por la IA?

-Cómo los flujos de trabajo integrales basados en la IA reducen el trabajo manual, aumentan la precisión y aceleran la agilidad operativa en todo el sistema de TI.

Descargue el documento completo para descubrir las estrategias que pueden ayudar a su empresa a reducir la complejidad y convertir su patrimonio de TI en un verdadero motor de crecimiento.