La ciberseguridad está entrando en una nueva era. A medida que las organizaciones aceleran la adopción de la IA, los líderes en seguridad se enfrentan a un panorama cada vez más complejo, caracterizado por amenazas en constante evolución, plazos de respuesta cada vez más ajustados y riesgos crecientes que abarcan identidades, aplicaciones y datos.

El informe “Cost of a Data Breach” de 2026 analiza cómo este cambio está redefiniendo los aspectos económicos que subyacen a la respuesta ante una vulneración. Basado en una investigación global llevada a cabo por el Ponemon Institute y patrocinada, analizada y publicada por IBM, el informe ofrece perspectivas sobre el creciente impacto de los ataques impulsados por IA, el auge de la explotación a velocidad de máquina y la urgente necesidad de un gobierno más sólido, controles de seguridad y protecciones específicas para la IA.

Descargue el informe para explorar:

Tendencias emergentes que redefinen el panorama de la ciberseguridad

Cómo la IA de frontera y la IA generativa están acelerando la velocidad y la sofisticación de los atacantes

Enfoques para proteger las identidades (incluidas las NHI), aplicaciones y datos

Consideraciones sobre el gobierno de la IA y la gestión de riesgos

Estrategias para mejorar la preparación del SOC y la resiliencia operativa

Recomendaciones para defenderse de las amenazas habilitadas por IA que evolucionan rápidamente

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