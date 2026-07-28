Informe “Cost of a Data Breach” de 2026: el punto de inflexión de la IA

La ciberseguridad está entrando en una nueva era. A medida que las organizaciones aceleran la adopción de la IA, los líderes en seguridad se enfrentan a un panorama cada vez más complejo, caracterizado por amenazas en constante evolución, plazos de respuesta cada vez más ajustados y riesgos crecientes que abarcan identidades, aplicaciones y datos.

El informe “Cost of a Data Breach” de 2026 analiza cómo este cambio está redefiniendo los aspectos económicos que subyacen a la respuesta ante una vulneración. Basado en una investigación global llevada a cabo por el Ponemon Institute y patrocinada, analizada y publicada por IBM, el informe ofrece perspectivas sobre el creciente impacto de los ataques impulsados por IA, el auge de la explotación a velocidad de máquina y la urgente necesidad de un gobierno más sólido, controles de seguridad y protecciones específicas para la IA.

Descargue el informe para explorar:

  • Tendencias emergentes que redefinen el panorama de la ciberseguridad
  • Cómo la IA de frontera y la IA generativa están acelerando la velocidad y la sofisticación de los atacantes
  • Enfoques para proteger las identidades (incluidas las NHI), aplicaciones y datos
  • Consideraciones sobre el gobierno de la IA y la gestión de riesgos
  • Estrategias para mejorar la preparación del SOC y la resiliencia operativa
  • Recomendaciones para defenderse de las amenazas habilitadas por IA que evolucionan rápidamente 

¿No está listo para registrarse? Más información sobre el informe.

Imagen de fondo de líneas azul claro

Información de contacto de la empresa