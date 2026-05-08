Descargue su activo

Para líderes de software y TI, arquitectos, responsables de desarrollo y responsables de la toma de decisiones técnicas que evalúan herramientas de desarrollo asistido por IA.

En este informe técnico, Omdia muestra cómo la IA agéntica está transformando el desarrollo de software a gran escala y explica por qué IBM® Codey es una opción más segura y eficaz para su entorno de desarrollo integrado (IDE) que el uso directo de los LLM de vanguardia. Su objetivo es proporcionar conclusiones claras a los equipos que apuestan por el desarrollo impulsado por la IA.

Los lectores aprenderán cómo:

• La IA agéntica puede automatizar las principales tareas del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) mientras los desarrolladores guían y supervisan el proceso

• IBM Bob mejora la fiabilidad, la seguridad y la rentabilidad gracias al contexto, los controles de seguridad y la selección de modelos

• La IA puede acelerar la modernización de los sistemas heredados y cambiar el papel de los desarrolladores y la estructura de los equipos