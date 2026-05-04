Las cadenas de suministro se ven cada vez más tensas por la fragmentación de los sistemas, los retrasos en las perspectivas y el aumento del riesgo operativo. Este documento describe cómo la integración híbrida reduce este "estado de caos de conectividad" al unificar las API, los eventos y los datos en los sistemas en la nube y locales. Con flujos de datos más limpios y conectados, las organizaciones obtienen visibilidad en tiempo real, una orquestación más rápida y una infraestructura preparada para la IA, lo que permite mejorar la resiliencia, reducir los costes y aumentar la agilidad en toda la cadena de valor.



Por qué es importante para los líderes de la cadena de suministro:



Reduzca los cuellos de botella de la integración: unifique los datos, reduzca el trabajo manual y acelere la gestión de excepciones

Mejore la visibilidad en tiempo real: conecte los sistemas para obtener una vista única de los proveedores, el inventario y la logística

Refuerce la resiliencia: adáptese rápidamente a los cambios de la demanda y a las interrupciones con perspectivas basadas en datos



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