Reducción de la deuda técnica: un plan para arquitecturas de TI adaptables y cargas de trabajo modernas

Los entornos de TI modernos son cada vez más complejos, lo que aumenta la deuda técnica y pone a prueba la resiliencia de la infraestructura. Esta guía ofrece a los arquitectos de sistemas un plan práctico para diseñar arquitecturas adaptables que minimicen la deuda técnica y modernicen los entornos híbridos. 
Lo que aprenderá:

  • Cómo simplificar la complejidad arquitectónica y reducir la deuda técnica.

  • Estrategias para diseñar infraestructuras resilientes y adaptables que puedan soportar cargas de trabajo modernas.

  • Cómo unas bases de TI sólidas aceleran la adopción de la IA y aumentan la escalabilidad operativa. 

  • Cómo fortalecer la ciberresiliencia mediante patrones arquitectónicos prácticos y una hoja de ruta de 90 días.

 
 
Descargue este informe para descubrir cómo los arquitectos pueden optimizar la complejidad, escalar las cargas de trabajo de IA de manera más eficiente y aumentar la resiliencia.

