Los entornos de TI modernos son cada vez más complejos, lo que aumenta la deuda técnica y pone a prueba la resiliencia de la infraestructura. Esta guía ofrece a los arquitectos de sistemas un plan práctico para diseñar arquitecturas adaptables que minimicen la deuda técnica y modernicen los entornos híbridos.

Lo que aprenderá:

Cómo simplificar la complejidad arquitectónica y reducir la deuda técnica.

Estrategias para diseñar infraestructuras resilientes y adaptables que puedan soportar cargas de trabajo modernas.

Cómo unas bases de TI sólidas aceleran la adopción de la IA y aumentan la escalabilidad operativa.

Cómo fortalecer la ciberresiliencia mediante patrones arquitectónicos prácticos y una hoja de ruta de 90 días.





Descargue este informe para descubrir cómo los arquitectos pueden optimizar la complejidad, escalar las cargas de trabajo de IA de manera más eficiente y aumentar la resiliencia.