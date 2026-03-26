Experimente, prototipe e integre el conocimiento empresarial en flujos de trabajo de IA en minutos, sin configuraciones complicadas.

A diferencia de los pipelines RAG convencionales que dependen de patrones de recuperación fijos, OpenRAG permite la recuperación agéntica, donde la IA decide dinámicamente cómo recuperar y razonar sobre la información en función de la tarea que se realiza.

Con OpenRAG puede:

Crear flujos de trabajo RAG impulsados por agentes que se adapten a la complejidad de las consultas

Combinar las mejores tecnologías abiertas, como LangFlow, OpenSearch y Docling

Razonar a través de múltiples fuentes para ofrecer respuestas de IA más precisas y conscientes del contexto

Prototipar e iterar rápidamente sin necesidad de construir complejos conductos desde cero

Cuando esté listo, escale de manera fluida lo que ha creado a OpenRAG en watsonx.data con gobierno empresarial, seguridad y fiabilidad operativa, sin necesidad de reconstruir su arquitectura.