La guía de estrategias de ciberresiliencia para infraestructuras modernas

Los ciberataques se están intensificando en todos los sectores, lo que aumenta

los riesgos operativos, financieros y de reputación. En 2025, el coste medio global de una vulneración de datos fue de 4,44 millones de dólares, mientras que las organizaciones con sede en EE. UU. gastaron una media récord de 10,22 millones de dólares por incidente, y casi el 49 % de las organizaciones afectadas tiene previsto aumentar el gasto en seguridad.

La ciberresiliencia (la capacidad de prevenir, resistir y recuperarse de incidentes) debe ser a nivel empresarial y liderada por la dirección, combinando gobierno y gestión de riesgos con una respuesta probada ante incidentes y recuperación verificable para garantizar la continuidad bajo presión.



Esta guía de estrategias describe una estrategia de ciberresiliencia preparada para el futuro e impulsada por IA, que abarca desde las prácticas organizativas fundamentales hasta las capacidades de TI necesarias para proteger los datos críticos y garantizar la continuidad.

También aprenderá cómo la IA está transformando la detección, la predicción y la respuesta, ayudando a las empresas a reducir el impacto y recuperarse más rápidamente.