Transformación de las operaciones de servicios públicos: conectar sistemas, inteligencia y personas

Las empresas de servicios públicos se enfrentan a una demanda creciente, a una infraestructura envejecida y a una complejidad de red cada vez mayor. Las organizaciones líderes están demostrando lo que es posible unificando los ecosistemas operativos, mejorando el acceso a datos y dotando a su personal de nuevas capacidades. Este informe esboza una hoja de ruta para ayudar a las empresas de servicios públicos a modernizar las redes, aumentar la resiliencia y acelerar la innovación.



Puntos clave:



• Los ecosistemas operativos unificados permiten una capacidad de respuesta operativa un 18 % más alta y una toma de decisiones coordinada más rápida

• La inteligencia operativa ofrece una recuperación de interrupciones un 17 % más rápida, una precisión de previsión un 14 % mayor y una mejora del 12 % en la utilización de los activos

• La inversión en talento es fundamental, ya que el 96 % de las empresas de servicios públicos avanzados crean equipos interfuncionales de TO/TI y un gobierno formal

• La financiación de la modernización ofrece una oportunidad única de sincronizar la renovación de los activos, la transformación digital y el cambio organizacional

• Las mejoras en el acceso a los datos del 24 % y el aumento de la eficiencia energética del 16 % muestran el potencial de las operaciones conectadas e inteligentes



Lea el informe completo para saber cómo las empresas de servicios públicos pueden maximizar las inversiones en modernización y crear redes de próxima generación que sean más resilientes, eficientes y con más capacidad digital.