El sector de los seguros en la era de la IA: aprovechar el potencial de la IA

A medida que la inteligencia artificial remodela sectores enteros, el sector de los seguros se enfrenta a un momento crucial de transformación. Este informe analiza cómo las organizaciones aseguradoras están afrontando la revolución de la IA, revelando tanto las importantes oportunidades como los retos críticos que se avecinan. Aunque los ejecutivos de seguros están aumentando rápidamente las inversiones en IA en todas las operaciones, desde el procesamiento de reclamaciones hasta el compromiso con el cliente, muchos tienen dificultades con la preparación de los datos, las brechas de talento y los marcos de gobierno. La investigación muestra cómo las aseguradoras con visión de futuro están creando ventajas competitivas impulsadas por la IA al tiempo que gestionan los riesgos emergentes, y describe las prioridades estratégicas que los líderes del sector de los seguros deben abordar para prosperar en un futuro cada vez más algorítmico.



Puntos clave:

• Las inversiones en IA para seguros se están acelerando, y el enfoque se está desplazando hacia las aplicaciones de IA generativa.

• La mayoría de las aseguradoras enfrentan carencias sustanciales en accesibilidad y calidad de los datos para la implementación de la IA.

• La confianza, el talento, el cumplimiento de la normativa y el gobierno siguen siendo barreras importantes para la adopción de la IA.

• La IA está transformando las funciones básicas de seguros, desde reclamaciones y suscripciones hasta experiencias personalizadas del cliente.

• La ventaja competitiva depende de equilibrar la innovación con prácticas de IA responsables.



Lea el informe completo "Insurance in the AI Era" para descubrir cómo las aseguradoras pueden implementar estratégicamente la IA para revolucionar la eficiencia operativa, mejorar la experiencia de los clientes y abrir nuevas fuentes de ingresos.