Anatomía de una vulneración

Cómo se producen las infracciones y cómo evitarlas

Los atacantes están explotando la falta de higiene en la gestión de secretos, las cuentas con privilegios excesivos y las redes planas con mayor rapidez de la que la mayoría de los equipos pueden detectarlos. Esta guía le muestra, paso a paso, cómo se puede explotar una brecha realista utilizando el marco MITRE ATT&CK, con el que se exponen los puntos exactos de fallo que permiten a los adversarios escalar, pivotar y filtrar sus datos. Descubra cómo la seguridad basada en la identidad, las credenciales dinámicas y los patrones de acceso zero trust ayudan a los equipos a cerrar estas vulnerabilidades, reducir el alcance de la afectación y crear una posición de seguridad más resistente en los entornos nativos de la nube.