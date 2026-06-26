Descargue su activo

Dirigido a líderes de TI e IA responsables de implementar y gobernar agentes de IA a escala

Este informe técnico describe por qué la gestión de los agentes de IA se ha vuelto más compleja que su desarrollo, y qué necesitan las organizaciones para poner en funcionamiento dichos agentes de forma segura y eficaz. Explica los riesgos crecientes en materia de seguridad, gobierno, integración y rendimiento a medida que se amplía el uso de agentes y muestra cómo un plano de control unificado puede aportar orden, confianza y supervisión a unos sistemas cada vez más autónomos.

Los lectores aprenderán:

• Por qué los agentes de IA plantean nuevos retos operativos, de seguridad y de cumplimiento

• Qué capacidades fundamentales definen una plataforma eficaz de gestión de agentes de IA

• Cómo IBM® watsonx Orchestrate proporciona gobierno centralizado, orquestación y gestión del ciclo de vida de los agentes en todos los entornos