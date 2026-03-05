Los gobiernos están entrando en una era de IA en la que la inacción conlleva riesgos adicionales. Los líderes de todo el mundo están aumentando rápidamente la inversión en IA para reforzar las misiones de defensa, estado, educación y servicios al ciudadano. Sin embargo, las grandes lagunas en la preparación de los datos, las habilidades y el gobierno amenazan el progreso. Este informe muestra cómo los gobiernos pueden transformar la IA en un instrumento de progreso que haga que los empleados públicos prosperen, generen confianza y mejoren la resiliencia, y describe los pasos urgentes que los líderes gubernamentales deben tomar para preparar a las instituciones, la infraestructura y el personal para un futuro impulsado por la IA.

Puntos clave:

• Los presupuestos de IA están aumentando considerablemente, orientándose hacia la IA generativa y la IA agéntica.

• Solo una fracción de los datos del gobierno están listos para la IA o se utilizan hoy.

• El talento, el gobierno y la confianza son las mayores brechas de preparación.

• La IA agéntica transformará las misiones, desde los servicios a los ciudadanos hasta la respuesta a emergencias.

• La resiliencia nacional de la IA depende de la educación, la infraestructura y la ciberseguridad.

Lea el informe completo "Government in the AI era" para saber cómo los gobiernos pueden hacer operativa la IA, reforzar la confianza y preparar a su personal para el futuro.