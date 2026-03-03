Los líderes de infraestructuras están sometidos a una presión cada vez mayor para apoyar la innovación en IA, gestionar el riesgo cibernético y operar en entornos híbridos cada vez más complejos.



Esta guía ejecutiva ofrece un marco claro y práctico para ayudar a los líderes a modernizar infraestructuras sin interrupciones. Aprenderá cómo:

