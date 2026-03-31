Los tiempos de inactividad no planificados, el aumento de costes, los riesgos de seguridad y el envejecimiento de los activos siguen siendo algunos de los retos más urgentes para los líderes de operaciones e instalaciones hoy en día. Sin embargo, muchas organizaciones siguen dependiendo de procesos obsoletos, sistemas fragmentados y ciclos de mantenimiento reactivos que limitan la eficiencia y el tiempo de actividad.



Esta guía exclusiva desglosa los pasos prácticos que las organizaciones de alto rendimiento siguen para modernizar el mantenimiento sin requerir equipos masivos, revisiones costosas o arquitecturas de datos complejas. Creado para los líderes responsables del tiempo de actividad, el rendimiento y las operaciones seguras y predecibles en múltiples centros, este recurso le ofrece un camino claro y ejecutable hacia la mejora.



Lo que aprenderá:



Por qué modernizar el mantenimiento es ahora un imperativo empresarial y qué impulsa la urgencia en toda la fabricación.

Los principales obstáculos que frenan a las organizaciones, desde la visibilidad limitada y las inspecciones manuales hasta la fragmentación de los sistemas de TI/TO y el envejecimiento del personal.

Un marco práctico de seis pasos para fortalecer el mantenimiento preventivo, introducir desencadenantes basados en condiciones, mejorar la calidad y digitalizar los procesos de seguridad.