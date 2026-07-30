Habilitación de la ciberresiliencia moderna con IBM® Storage

Descubra por qué la resiliencia de almacenamiento crítico impulsada por IA es fundamental en el panorama de la ciberdelincuencia actual. Este informe técnico explora la creciente amenaza del ransomware, las limitaciones de la ciberseguridad y por qué las estrategias centradas en los datos son esenciales para la continuidad del negocio.

Por qué la ciberseguridad tradicional no es suficiente y por qué las estrategias de recuperación son ahora un imperativo empresarial.

El papel crítico del almacenamiento en la resiliencia cibernética, en un contexto en el que los atacantes se centran cada vez más en las copias de seguridad y los datos primarios.

Cómo IBM® Storage ofrece protección de extremo a extremo, combinando detección de anomalías impulsada por IA, instantáneas inmutables y flujos de trabajo de recuperación orquestados para minimizar el tiempo de inactividad y el impacto financiero.

Pasos prácticos para construir una estrategia de resiliencia centrada en los datos y por capas que se alinee con marcos regulatorios como el NIST y el NIS2.

Descubra cómo IBM Storage ofrece protección integrada impulsada por IA, detección temprana de amenazas y recuperación rápida para proteger el activo más valioso de su organización: los datos.