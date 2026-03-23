Regístrese para unirse a nosotros

Webinar el 28 de abril de 2026 a las 10:00 ET.

“¿Cómo es el éxito ahora mismo?” Esta es la pregunta que más escuchamos de los líderes de datos. Con el avance de la inteligencia artificial, la necesidad de reforzar las bases de datos y actuar con mayor rapidez nunca ha sido tan acuciante.



Para tener una visión clara de lo que sucede dentro de las organizaciones de datos, realizamos una encuesta a 1700 directores de datos de todos los sectores. Compartieron sus mayores desafíos, las áreas en las que el progreso es real y lo que los mejores están haciendo de manera diferente.



En este webinar, abordaremos las tres prioridades principales en las que se centran los líderes de datos exitosos, los ejemplos de clientes que las respaldan y los pasos que puedes dar ahora para avanzar en tu propia estrategia preparada para la IA. Aprenderá cómo:

Mejorar el acceso en tiempo real a datos de alta calidad

Crear un gobierno escalable



Formar un equipo de datos que impulse los resultados



Únase a nosotros el 28 de abril a las 10:00 ET y salga con una estrategia de datos diseñada para impulsar la IA a gran escala.