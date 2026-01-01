Garantizar la continuidad del negocio: replicación y alta disponibilidad basada en políticas para IBM Storage Virtualize Systems.La continuidad del negocio garantiza que una organización pueda prestar servicios incluso durante las interrupciones. Aunque algunas aplicaciones pueden tolerar interrupciones temporales, los desastres importantes pueden causar un tiempo de inactividad significativo y pérdida de datos, lo que genera inmensos costos de recuperación. Las organizaciones deben minimizar la pérdida de datos y el tiempo de inactividad para disminuir el impacto empresarial y la presión financiera.