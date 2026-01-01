Soluciones de alta disponibilidad y recuperación ante desastres en IBM Power Virtual Server

Las organizaciones que están pasando de entornos tradicionales en local a arquitecturas de nube híbrida necesitan cada vez más estrategias sólidas para garantizar la continuidad del negocio. La alta disponibilidad y la recuperación ante desastres son esenciales para proteger las cargas de trabajo de misión crítica contra fallos de hardware, problemas de software e interrupciones a gran escala. Esta publicación de IBM Redbooks describe la solución de IBM para implementar HA y DR en IBM® Power Virtual Server, aprovechando las tecnologías de clúster de nivel empresarial y la automatización nativa de la nube.

Esta publicación explica cómo diseñar e implementar arquitecturas resilientes utilizando PowerHA SystemMirror, GLVM y servicios de replicación, combinados con las capacidades de IBM PowerVS para la redundancia geográfica. Además, abarca marcos de automatización como Ansible y Terraform, lo que permite operaciones sin tiempo de inactividad y flujos de trabajo de conmutación por error optimizados. Las consideraciones relativas a la seguridad y el cumplimiento de la normativa, como la gestión de identidades, el cifrado y la preparación para auditorías, se integran en todo el diseño de la solución.

La orientación que se proporciona aquí está dirigida a profesionales técnicos, consultores, arquitectos de TI y especialistas responsables de ofrecer soluciones de alta disponibilidad y resiliencia ante desastres para cargas de trabajo de AIX, IBM i y Linux en entornos de nube híbrida. Siguiendo las buenas prácticas y los planes descritos en esta publicación, las organizaciones pueden alcanzar objetivos de recuperación predecibles (RPO/RTO), cumplir con estrictos SLA y garantizar la continuidad operativa incluso ante interrupciones inesperadas.