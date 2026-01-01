IA en IBM® Z: aplicaciones y ejemplos

A medida que la inteligencia artificial (IA) sigue transformando los sectores, las organizaciones buscan plataformas potentes, seguras y escalables para implementar cargas de trabajo de IA. IBM Z, reconocida por su fiabilidad y rendimiento de nivel empresarial, está en una posición única para satisfacer esta demanda.

Esta publicación de IBM Redbooks presenta a los lectores el panorama en constante evolución de la IA en IBM Z, ofreciendo una visión general exhaustiva de las capacidades de IA de la plataforma y de su valor estratégico. Tanto si acaba de empezar su viaje hacia la IA como si busca ampliar las iniciativas existentes, este libro proporciona puntos de entrada claros y prácticos adaptados a sus necesidades. Explore las soluciones llave en mano de IBM y de proveedores de software independientes (ISV), aprenda a integrar la IA con sus activos existentes o descubra cómo crear soluciones de IA personalizadas desde cero.

Esta publicación de IBM Redbooks se centra principalmente en IBM z/OS. Si le interesa específicamente Linux en IBM Z y LinuxONE, consulte la publicación de IBM Redbooks, IA para aplicaciones de Linux en IBM Z y LinuxONE y ejemplos, REDP-5756.

Con ejemplos del mundo real, perspectivas de arquitectura y orientación práctica, este libro permite a los líderes de TI, arquitectos y desarrolladores aprovechar todo el potencial de la IA en IBM Z, impulsando la innovación, la eficiencia y la ventaja competitiva en la era digital.