Cómo convertir los datos en información útil con Machine Learning for IBM z/OS

El crecimiento exponencial de los datos y el auge de la inteligencia artificial brindan a las organizaciones la oportunidad de obtener conocimientos, mejorar la eficiencia y aumentar los beneficios. Los datos son la base de la innovación, y las organizaciones deben utilizar capacidades avanzadas de IA para mantenerse competitivas y proteger los datos a lo largo de su ciclo de vida, al tiempo que permiten el acceso en tiempo real.

IBM Z ofrece una plataforma transaccional segura y multicarga que impulsa la actividad principal de muchas empresas Fortune 500. Su seguridad, disponibilidad, fiabilidad y escalabilidad lo convierten en un entorno sólido para la IA, sobre todo porque las transacciones y los datos fundamentales se generan en IBM Z.

Algunas organizaciones anteriormente trasladan datos sensibles de IBM Z. Muchos ahora reconsideran esa elección debido al crecimiento masivo de datos, el aumento de los riesgos de seguridad y la necesidad de inteligencia en tiempo real. Las organizaciones siguen una estrategia de gravedad de los datos para la IA: para obtener información empresarial y operativa en tiempo real a escala, las cargas de trabajo de la IA deben estar ubicadas junto con las aplicaciones y los datos que impulsan las transacciones en IBM Z.

Machine Learning for IBM z/OS ayuda a las organizaciones a implementar modelos de machine learning directamente en IBM z/OS, cerca de sus carga de trabajo más críticas. En este entorno seguro, los servicios de evaluación basados en IA funcionan en paralelo con las aplicaciones transaccionales y los datos para garantizar un alto rendimiento, minimizar los tiempos de respuesta y cumplir de forma constante con los acuerdos de nivel de servicio (SLA).

Este libro presenta Machine Learning for IBM z/OS versión 3.2.0 (MLz) y describe su valor único y los beneficios empresariales de la IA en IBM Z. Ofrece orientación para ayudarle a alinear la IA con los objetivos y casos de uso de su negocio. Describe patrones para acceder y utilizar los datos de IBM Z on-premises, en la nube y en entornos híbridos. También analiza las buenas prácticas para el desarrollo de modelos, la implementación, la inferencia y la monitorización posterior a la implementación.