Guía de introducción de IBM Storage Scale System

Esta publicación de IBM® Redpaper ofrece un resumen de IBM Storage Scale e IBM Storage Scale System (antes conocido como IBM Elastic Storage Server o IBM ESS, e IBM Elastic Storage System, también antes IBM ESS). Estas soluciones de gestión de datos y archivos, escalables y de alto rendimiento, se basan en la tecnología IBM Storage Scale. Al ofrecer fiabilidad, rendimiento y escalabilidad, pueden implementarse para satisfacer una amplia variedad de necesidades.

El último IBM Storage Scale System 6000 es el sistema más innovador que ofrece protección de la inversión para ampliar o crear una nueva plataforma de datos global, a la vez que se integra con el almacenamiento existente. El sistema permite realizar actualizaciones mejoradas y sin interrupciones para pasar de flash a híbrido o de unidades de disco duro (HDD) a híbrido. IBM Storage Scale System puede escalar vertical u horizontalmente con dos soportes de almacenamiento diferentes en el entorno, y está preparado para tecnologías como la conectividad Ethernet de 200 Gb o InfiniBand NDR-400.

Esta publicación le ayuda a comprender la solución y su arquitectura. En ella se describe cómo adquirir la solución más adecuada para su entorno, cómo planificar la instalación y la integración de la solución en su entorno, y cómo realizar un mantenimiento adecuado de la misma.

La solución se compone de la siguiente combinación de componentes físicos y lógicos:

Hardware

Sistema operativo

Almacenamiento

Red

Aplicaciones

El conocimiento de los componentes de IBM Storage Scale e IBM Storage Scale System es clave para planificar un entorno.

Este documento está dirigido a profesionales técnicos (consultores, personal de soporte técnico, arquitectos de TI y especialistas en TI) responsables de ofrecer servicios en la nube y soluciones de big data rentables. El contenido de este documento puede ayudarle a descubrir perspectivas entre los datos de los clientes para que pueda tomar las medidas adecuadas para optimizar los resultados empresariales, el desarrollo de productos y los descubrimientos científicos.