Este Redpaper describe una solución de alto rendimiento para el acceso a archivos y bloques que utiliza IBM® Storage Virtualize e IBM Storage Scale con el fin de proporcionar interfaces de acceso a archivos adecuadas para diversas cargas de trabajo: tradicionales, propias de la era de la nube y emergentes (por ejemplo: SAP, aplicaciones web, análisis genómico). Ofrece una guía paso a paso para que los ingenieros de implementación integren IBM FlashSystem y el sistema IBM Storwize heredado para el almacenamiento en bloques, junto con IBM Storage Scale para el acceso a archivos mediante el Network File System (NFS).

Esta solución está diseñada especialmente para pequeñas y medianas empresas con capacidades de almacenamiento reducidas y está dirigida a los clientes de IBM FlashSystem que necesitan principalmente almacenamiento en bloques con acceso a archivos. Tenemos previsto promocionar esta solución principalmente a través de los business partners de IBM, ofreciendo a los clientes una solución integrada de principio a fin. No está pensada para casos de uso de NAS, Citrix o directorios de usuario.