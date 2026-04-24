Muchas de las organizaciones que utilizan Imperva se enfrentan a problemas de escalabilidad, precios impredecibles, falta de visibilidad y dificultades con el servicio de asistencia.

Guardium Data Protection resuelve estos problemas gracias a su rendimiento empresarial contrastado, su monitorización en tiempo real, su modelo de licencias predecible y su alto índice de satisfacción del cliente.

Tanto si está experimentando inestabilidad con Imperva a gran escala como si busca una alternativa más fiable, estamos aquí para ayudarle.

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