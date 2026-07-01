Las nuevas normas sobre soberanía digital para los MSP y los integradores de sistemas
Descubra cómo los MSP y los integradores de sistemas pueden convertir la soberanía digital de un reto de cumplimiento normativo en una ventaja competitiva gracias a arquitecturas diseñadas para ofrecer control, resiliencia y confianza.
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Fuente: Nick Patience, "Las nuevas reglas de la soberanía digital: arquitectura, control y ventaja competitiva". The Futurum Group
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