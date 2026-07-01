Las nuevas normas sobre soberanía digital para los MSP y los integradores de sistemas

Descubra cómo los MSP y los integradores de sistemas pueden convertir la soberanía digital de un reto de cumplimiento normativo en una ventaja competitiva gracias a arquitecturas diseñadas para ofrecer control, resiliencia y confianza.
  • Comprenda por qué la soberanía digital va ahora más allá de la residencia de datos
  • Explore los cinco principios de las plataformas en la nube soberana de próxima generación
  • Descubra cómo los MSP pueden crear servicios soberanos diferenciados y de mayor valor
  • Descubra cómo IBM® Sovereign Core facilita el control operativo, el cumplimiento normativo continuo y el gobierno de la IA

 

Fuente: Nick Patience, "Las nuevas reglas de la soberanía digital: arquitectura, control y ventaja competitiva". The Futurum Group

Fondo gris claro con una cuadrícula de pequeños puntos azules y líneas tenues que se cruzan formando un sutil motivo abstracto

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