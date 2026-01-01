Demasiado grande para fallar: por qué es probable que los proyectos de abandono del mainframe fracasen en la era de la IA generativa

A pesar de las afirmaciones de algunos proveedores de IA e integradores de sistemas que promueven el “sueño” de abandonar el mainframe, los datos muestran que la realidad es muy diferente.
La IA generativa es, sin duda, una buena tecnología para reducir la barrera de conocimientos en el desarrollo de software, ya que facilita la comprensión y la finalización del código, y ayuda a los equipos a ser más eficientes en sus tareas diarias. Sin embargo, dista mucho de ser la herramienta mágica que permita abandonar este sistema.
La mayoría de los proyectos de abandono del mainframe no solo conllevan sobrecostes considerables, sino que amenazan la continuidad empresarial y operativa. Adoptar un enfoque inteligente basado en plataformas (evaluando cuidadosamente las cargas de trabajo y seleccionando la mejor plataforma) se traduce en un mayor rendimiento para la mayoría de las operaciones.
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