Regístrese para leer el informe completo.
Aviso legal: GARTNER es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus afiliados.
Gartner no avala a ningún proveedor, producto o servicio indicado en sus publicaciones de investigación, ni recomienda a usuarios de tecnología seleccionar solo a los proveedores que tienen las puntuaciones más altas u otras calificaciones. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en la opinión de la organización de investigación de Gartner y no deben considerarse como declaraciones de hecho. Gartner niega toda garantía, expresa o implícita, respecto de esta investigación, incluidas todas las garantías de comerciabilidad o adecuación para un fin particular.