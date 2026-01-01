Gartner: El estado del mainframe de IBM en 2026

En los últimos tres años, muchas organizaciones han cambiado el mainframe de IBM de un candidato para la retirada a un pilar estratégico dentro de los entornos de TI híbridos. Los mainframes continúan ofreciendo una resiliencia, seguridad, integridad transaccional y compatibilidad con versiones anteriores inigualables en comparación con plataformas alternativas. Las organizaciones están dando prioridad ahora a la corrección de la falta de inversión en plataformas para que su patrimonio de mainframe esté preparado para el futuro durante la próxima década.

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