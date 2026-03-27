Una experiencia personalizada para resolver los desafíos de su empresa con el mayor ROI

Desbloquee nuevas oportunidades para su organización explorando las últimas tecnologías y prácticas de innovación con expertos de IBM. Tanto si le interesan la IA, la automatización, la modernización, la computación cuántica o la transformación digital, este taller está totalmente adaptado a las prioridades de su negocio.

Nuestros expertos le guiarán a través de ejemplos reales, actividades de design thinking y ejercicios rápidos de prototipado para ayudarle a identificar, dar forma y validar soluciones de alto impacto, todo en cuestión de horas.

Recomendamos reunir un grupo multidisciplinar (desde líderes empresariales y propietarios de producto hasta expertos en datos, ingenieros y diseñadores) para colaborar con especialistas de IBM y definir los próximos pasos que se pueden ejecutar.

Qué esperar:

Zona de experiencia : explore demos y tecnologías interactivas para inspirar el arte de lo posible.

: explore demos y tecnologías interactivas para inspirar el arte de lo posible. Perspectivas de expertos : escuche la perspectiva de IBM sobre las últimas tendencias que están dando forma a su sector y el futuro de la innovación empresarial.

: escuche la perspectiva de IBM sobre las últimas tendencias que están dando forma a su sector y el futuro de la innovación empresarial. Taller de cocreación : identifique y priorice de forma colaborativa los casos de uso alineados con los objetivos de su organización.

: identifique y priorice de forma colaborativa los casos de uso alineados con los objetivos de su organización. Experimentación práctica : prototipe y pruebe ideas con la orientación de IBM Client Engineering.

: prototipe y pruebe ideas con la orientación de IBM Client Engineering. Definición de la hoja de ruta: describa un camino claro para escalar y salir con casos de uso validados para una implementación tangible.

Este taller presencial gratuito se ofrece en cualquiera de nuestras 17 sedes en todo el mundo. Regístrese a la derecha y un representante de IBM se pondrá en contacto con usted para entender sus objetivos y ayudarle a avanzar en su transformación.