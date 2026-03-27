Desbloquee nuevas oportunidades para su organización explorando las últimas tecnologías y prácticas de innovación con expertos de IBM. Tanto si le interesan la IA, la automatización, la modernización, la computación cuántica o la transformación digital, este taller está totalmente adaptado a las prioridades de su negocio.
Nuestros expertos le guiarán a través de ejemplos reales, actividades de design thinking y ejercicios rápidos de prototipado para ayudarle a identificar, dar forma y validar soluciones de alto impacto, todo en cuestión de horas.
Recomendamos reunir un grupo multidisciplinar (desde líderes empresariales y propietarios de producto hasta expertos en datos, ingenieros y diseñadores) para colaborar con especialistas de IBM y definir los próximos pasos que se pueden ejecutar.
Qué esperar:
Este taller presencial gratuito se ofrece en cualquiera de nuestras 17 sedes en todo el mundo. Regístrese a la derecha y un representante de IBM se pondrá en contacto con usted para entender sus objetivos y ayudarle a avanzar en su transformación.