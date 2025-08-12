Como catalizador que resuelve complejos retos tecnológicos, oLabs es un recurso vital para el avance de la tecnología del Gobierno federal de Estados Unidos. Lo conseguimos mediante la inmersión en el panorama tecnológico de su agencia, la colaboración con sus expertos y líderes para crear soluciones tecnológicas más seguras, centradas en el usuario y escalables. Ya sea para ejercicios sobre el terreno, para la preparación en el cuartel general o para la implementación de la IA en la detección temprana de enfermedades por parte de los profesionales sanitarios, en oLabs nos basamos en observaciones en contexto para crear soluciones para situaciones del mundo real.