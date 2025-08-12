IBM oLabs

Impulsar la innovación desde el edge hasta la empresa
Programe un recorrido
Imagen de un paisaje geográfico en forma de tablero con lugares marcados para distintos fines
Lo que hacemos
Hombre detrás de una mesa con un montón de equipo, rodeado de un grupo de chicos mirando
Envision

Explore las posibilidades. Replicaremos y crearemos entornos virtuales para que pueda abordar los complejos desafíos de su agencia.
Grupo de personas que debaten en torno a una mesa con dos ordenadores portátiles
Colabore

Forme parte de un esfuerzo de equipo. Trabaje codo con codo con nuestros expertos en el área de tecnología para diseñar arquitecturas de sistemas, modelos de IA/ML y productos para el usuario final.
Mano de un hombre que sostiene un pequeño helicóptero
Prototipos y demostraciones

Vaya más allá de lo conceptual. Pruebe física o virtualmente los entornos, las aplicaciones de IA y las capacidades de edge impulsadas por TI que creamos juntos. A partir de ahí, iteraremos hasta llegar a la solución que necesita.
Personas con equipo topográfico sobre un trípode
Cómo lo hacemos

Como catalizador que resuelve complejos retos tecnológicos, oLabs es un recurso vital para el avance de la tecnología del Gobierno federal de Estados Unidos. Lo conseguimos mediante la inmersión en el panorama tecnológico de su agencia, la colaboración con sus expertos y líderes para crear soluciones tecnológicas más seguras, centradas en el usuario y escalables. Ya sea para ejercicios sobre el terreno, para la preparación en el cuartel general o para la implementación de la IA en la detección temprana de enfermedades por parte de los profesionales sanitarios, en oLabs nos basamos en observaciones en contexto para crear soluciones para situaciones del mundo real.
Foto del interior de la instalación tecnológica oLab
Experiencia oLabs

Nuestras avanzadas instalaciones tecnológicas, situadas en el norte de Virginia, ofrecen una experiencia de innovación integral. Nuestras instalaciones de Reston (Virginia) cuentan con sistemas informáticos de alto rendimiento, GPU de última generación, interfaces de sistemas avanzados, dispositivos de comunicación, drones, equipos de usuario final y una sala oscura de realidad virtual. Aquí podemos demostrar las capacidades de nuestras soluciones en tiempo real y hacer realidad sus ideas.

Productos

CXEdge
La plataforma de datos habilitada para IA está diseñada para funcionar con hardware de pequeño tamaño, peso, potencia y coste (SWaP-C). Ofrece a sus unidades de primera línea una ventaja táctica mediante un conjunto de herramientas de código abierto diseñadas para recopilar y transferir, en tiempo real y a través de redes, datos de sensores, incluidas imágenes y vídeos, para su análisis mediante IA.
Hatteras
Nuestra plataforma Hatteras permite a su agencia adaptar sus modelos ML a la rápida evolución de la situación sobre el terreno. Hatteras automatiza la reentrenamiento de modelos ML en condiciones dinámicas para evitar su deterioro y mantener su precisión en la nube o en el edge táctico.
Semantic-Edge
Semantic-Edge es una solución de IA generativa para operaciones sobre el terreno. Es pequeña, cabe en un ordenador portátil y se puede escalar para satisfacer los requisitos de la misión. Semantic-Edge ofrece a los usuarios la capacidad de buscar y analizar datos, documentos, manuales, API y mucho más, lo que permite a los operadores obtener conciencia situacional completa y resolver problemas sobre la marcha y en el edge táctico.
Sentinel
Una solución de ML para el reconocimiento de vídeo altamente adaptable y que se puede implementar rápidamente. Los potentes algoritmos de visión artificial de Sentinel convierten múltiples fuentes de datos de vídeo y generan una capacidad de conciencia situacional optimizada para ML gracias a su capacidad para operar en una amplia gama de modalidades de sensores: infrarrojos de onda corta y larga, señales rojas, verdes y azules (RGB), etc.

Parte del ecosistema de laboratorios federales

El ecosistema de centros de colaboración federal de IBM® Consulting fue diseñado exclusivamente para abordar las necesidades de las agencias federales de EE. UU. y está dedicado a ayudar a esas agencias a aprovechar el poder de la IA y otras capacidades avanzadas de TI. 

 Más información
Hombre de pie ante una mesa negra redonda en medio de un estudio oscuro de alta gama
IBM Innovation Studio

Profundice en las posibilidades de transformación a través de exploraciones tecnológicas, experiencias inmersivas y talleres de cocreación.

Más información
Man at desk in IBM Garage
IBM Garage

Mediante un modelo de compromiso colaborativo y centrado en el valor, reúne lo mejor del design thinking empresarial, el desarrollo ágil y las prácticas DevSecOps, aceleradas por herramientas de IA generativa de IBM y sus socios.

 Más información
People in DC cyber range
Gama de ciberseguridad IBM® X-Force

Cree simulaciones inmersivas para guiar al equipo de su agencia a través de escenarios de infracción realistas y ayudarles a responder y recuperarse de incidentes de ciberseguridad de nivel empresarial, gestionar vulnerabilidades y crear una cultura de seguridad más sólida en su organización. 

Más información
Hombre de pie ante una mesa negra redonda en medio de un estudio oscuro de alta gama
IBM Innovation Studio

Profundice en las posibilidades de transformación a través de exploraciones tecnológicas, experiencias inmersivas y talleres de cocreación.

Más información
Man at desk in IBM Garage
IBM Garage

Mediante un modelo de compromiso colaborativo y centrado en el valor, reúne lo mejor del design thinking empresarial, el desarrollo ágil y las prácticas DevSecOps, aceleradas por herramientas de IA generativa de IBM y sus socios.

 Más información
People in DC cyber range
Gama de ciberseguridad IBM® X-Force

Cree simulaciones inmersivas para guiar al equipo de su agencia a través de escenarios de infracción realistas y ayudarles a responder y recuperarse de incidentes de ciberseguridad de nivel empresarial, gestionar vulnerabilidades y crear una cultura de seguridad más sólida en su organización. 

Más información
Próximos pasos

¿Listo para probar oLabs por sí mismo?

 Programe un recorrido
10780 Parkridge Boulevard, Reston, VA 20191 Ver en Google Maps - IBM oLabs