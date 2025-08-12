Explore las posibilidades. Replicaremos y crearemos entornos virtuales para que pueda abordar los complejos desafíos de su agencia.
Forme parte de un esfuerzo de equipo. Trabaje codo con codo con nuestros expertos en el área de tecnología para diseñar arquitecturas de sistemas, modelos de IA/ML y productos para el usuario final.
Vaya más allá de lo conceptual. Pruebe física o virtualmente los entornos, las aplicaciones de IA y las capacidades de edge impulsadas por TI que creamos juntos. A partir de ahí, iteraremos hasta llegar a la solución que necesita.
Líder de operaciones especiales de EE. UU.
Ciencia y tecnología
Mi equipo y yo en oLabs estamos desarrollando actualmente un software basado en IA que permite a los operadores especiales ingerir, almacenar, analizar y difundir datos de misión crítica horizontalmente entre equipos y verticalmente a niveles superiores y agencias nacionales. Nunca he visto una colaboración tan estrecha entre el Departamento de Defensa, el SOCOM, el sector y el mundo académico. ”
Alto mando del USSOCOM
En mis más de 20 años de experiencia en adquisiciones, nunca había visto que un proyecto pasara tan rápidamente del CRADA al programa de registro. Se necesita un equipo increíble. ”
Como catalizador que resuelve complejos retos tecnológicos, oLabs es un recurso vital para el avance de la tecnología del Gobierno federal de Estados Unidos. Lo conseguimos mediante la inmersión en el panorama tecnológico de su agencia, la colaboración con sus expertos y líderes para crear soluciones tecnológicas más seguras, centradas en el usuario y escalables. Ya sea para ejercicios sobre el terreno, para la preparación en el cuartel general o para la implementación de la IA en la detección temprana de enfermedades por parte de los profesionales sanitarios, en oLabs nos basamos en observaciones en contexto para crear soluciones para situaciones del mundo real.
Nuestras avanzadas instalaciones tecnológicas, situadas en el norte de Virginia, ofrecen una experiencia de innovación integral. Nuestras instalaciones de Reston (Virginia) cuentan con sistemas informáticos de alto rendimiento, GPU de última generación, interfaces de sistemas avanzados, dispositivos de comunicación, drones, equipos de usuario final y una sala oscura de realidad virtual. Aquí podemos demostrar las capacidades de nuestras soluciones en tiempo real y hacer realidad sus ideas.
El ecosistema de centros de colaboración federal de IBM® Consulting fue diseñado exclusivamente para abordar las necesidades de las agencias federales de EE. UU. y está dedicado a ayudar a esas agencias a aprovechar el poder de la IA y otras capacidades avanzadas de TI.
¿Listo para probar oLabs por sí mismo?