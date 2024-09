Emerja de forma más inteligente con servicios fiables de seguridad y resiliencia En el transcurso de la transformación en la nube, muchos líderes empresariales y de TI se han dado cuenta de que sus planes de continuidad empresarial no son lo suficientemente efectivos. Tanto si desea aumentar la protección de sus operaciones empresariales y datos críticos, como si quiere mejorar la manera en que su empresa responde a las amenazas, especialmente a los ciberataques, nunca ha habido un mejor momento para revisar y reajustar su programa de resiliencia de TI. Tomar las medidas necesarias hoy puede ayudar a garantizar que cualquier incidente futuro no tenga un efecto devastador en su empresa. IBM ofrece una gama completa de servicios, soluciones y tecnologías para la protección y recuperación de datos, incluyendo copia de seguridad como servicio (BUaaS), recuperación ante desastres como servicio (DRaaS), servicio de resiliencia cibernética y orquestación de resiliencia de TI (ITRO). 451 Research: Mitigar los riesgos en la transición a la multinube híbrida

Beneficios Despliegue soluciones fácilmente implementables para responder rápida y eficazmente a las interrupciones. Programe una reunión Fortalezca la planificación para una mayor fiabilidad Fortalezca la continuidad de su negocio con las herramientas, la tecnología y las habilidades adecuadas para hacer frente a las crisis. Protéjase y recupérese de las interrupciones Tener un plan sólido de recuperación ante desastres y cibernéticos impulsa la resiliencia operativa y es un imperativo para cada organización. Aplicaciones y datos seguros Proteja las aplicaciones y los datos para ayudar a su organización a continuar sus operaciones normales frente a las interrupciones.