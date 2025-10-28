Desbloquear el crecimiento y la productividad mediante un uso adecuado de la IA
Nuestros consultores adoptan un enfoque colaborativo para crear, implementar y operar soluciones de IA generativa, adoptando múltiples modelos en múltiples nubes de líderes de sectores, lo que ayuda a los clientes a obtener los mejores resultados para su negocio.
IBM® Consulting ha establecido un centro de excelencia para la IA generativa, ayudando a acelerar las transformaciones empresariales de más de 4000 de nuestros clientes con nuestra IA de nivel empresarial.
Nuestro conjunto patentado de herramientas abarca desde un marco para escalar aplicaciones agénticas hasta una herramienta de IA generativa para crear una base de datos sólida y una plataforma de aceleración en la nube. Estas herramientas permiten que nuestros clientes obtengan valor con mayor rapidez.
IBM® Consulting Advantage gana el Artificial Intelligence Excellence Award in Business Services de 2025.
IBM Consulting recibió las mejores puntuaciones por implementar soluciones de IA generativa a medida a una velocidad, escala, coste, riesgo y valor óptimos.
IBM gana el Silver Stevie Award por reinventar el mundo de la consultoría con IBM Consulting Advantage, su plataforma de prestación de servicios con IA.
IBM Consulting recibió este premio por nuestra innovación a la hora de ayudar a los profesionales del marketing a maximizar sus inversiones en Adobe mediante el diseño de contenido y experiencias personalizadas con IA.
Somos un partner mundial reconocido en todos los continentes:
Snowflake ofrece una plataforma para la gestión y el análisis de datos en la nube. Permite a las organizaciones almacenar, gestionar y analizar grandes cantidades de datos en varias nubes públicas, y es compatible con tareas como el almacenamiento, los lagos, la ingeniería, la ciencia, el desarrollo de aplicaciones y el intercambio. Sus servicios son utilizados por sectores que requieren análisis y gestión de datos.
