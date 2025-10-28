Snowflake

Snowflake ofrece una plataforma para la gestión y el análisis de datos en la nube. Permite a las organizaciones almacenar, gestionar y analizar grandes cantidades de datos en varias nubes públicas, y es compatible con tareas como el almacenamiento, los lagos, la ingeniería, la ciencia, el desarrollo de aplicaciones y el intercambio. Sus servicios son utilizados por sectores que requieren análisis y gestión de datos.