Puede cambiar su información personal, como el nombre, el correo electrónico o el número de teléfono, en el icono del avatar > Perfil y configuración. No puede cambiar su IBMid, pero puede crear uno nuevo si corresponde. El servicio de help desk mundial de IBMid está disponible para ayudarle con las preguntas generales de identificación que no sean específicas de su cuenta de IBM® Cloud.