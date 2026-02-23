Al consolidar la asignación y gestión de recursos, Würth Group ahora puede ejecutar de manera flexible y eficiente más de 600 particiones lógicas (LPAR) de manera fluida en su conjunto de servidores IBM Power. La solución alimenta más de 100 bases de datos SAP HANA que se ejecutan en Linux para la transformación a las nuevas aplicaciones SAP S/4HANA.

“En el pasado, con recursos más limitados, a veces resultaba difícil proporcionar rápidamente nuevos sistemas para tareas de prueba y desarrollo”, afirma Karsten Hespelt. “Teníamos que mover manualmente los sistemas y gestionar nuestras cargas de trabajo en cada servidor, un trabajo que consumía mucho tiempo. Con nuestros nuevos servidores IBM Power con IBM Power Private Cloud con capacidad de utilidad compartida, ahora podemos aprovisionar entornos nuevos y clonados muy rápidamente, gracias a la configuración de recursos compartidos entre múltiples sistemas. Esto nos ayuda a acelerar nuestro proyecto de transformación dinámico y ágil. Combinado con el alto nivel de automatización en la plataforma IBM Power, podemos ofrecer operaciones de sistema más resistentes”.

“Gracias a la flexibilidad de IBM Power, podemos utilizar la misma infraestructura antes, durante y después de nuestra transición a SAP S/4HANA”, explica Jörg Engel. “Esto reduce el exceso de aprovisionamiento y aumenta la rentabilidad, ya que podemos mover y escalar aplicaciones de forma fácil y gradual, al tiempo que aprovechamos siempre todos los recursos. Esto significa que podemos ofrecer un rendimiento optimizado para 20 000 usuarios simultáneos durante todo el proceso de migración”.

Dado que una parte significativa de las transacciones comerciales se procesa mediante las aplicaciones centrales de SAP, la fiabilidad y la disponibilidad las 24 horas del día son fundamentales para Würth Group. “Especialmente hacia finales de mes, los 44 000 empleados de ventas globales contratados de forma permanente confían en las aplicaciones empresariales 24x7, para finalizar las transacciones de ventas y cumplir sus objetivos mensuales”, añade Jörg Engel. “Con la solución de IBM, tenemos una base sólida para apoyar a nuestros equipos de ventas y hacer crecer nuestro negocio global”.

Otra característica clave de la plataforma IBM Power para Würth Group es su capacidad de escalado. “Gracias a la arquitectura de la plataforma IBM Power, podemos ejecutar sin problemas grandes bases de datos de 100 TB para aplicaciones empresariales SAP en 100 núcleos de procesador IBM Power, lo que nos permite ofrecer un rendimiento excepcional a todos los usuarios y procesos empresariales”, afirma Karsten Hespelt. “Como parte de nuestra migración a SAP S/4HANA, estamos trabajando para optimizar esta base de datos. Aprovechando la compresión avanzada de datos y la poda exhaustiva de datos, pasaremos a una base de datos SAP HANA mucho más pequeña, de 20 GB, para garantizar el futuro de los procesos empresariales centrales”.

Los servidores IBM Power están diseñados para ofrecer el máximo tiempo de actividad, resiliencia y ciberseguridad. Este enfoque incluye componentes intercambiables en caliente, características de redundancia integradas y virtualización avanzada. Como resultado de este cuidadoso diseño del sistema, Würth Group no ha experimentado ningún tiempo de inactividad no planificado relacionado con la infraestructura de los servidores IBM Power a lo largo de varias generaciones de sistemas desde que trasladó sus aplicaciones y bases de datos SAP a IBM Power8. Del mismo modo, el enfoque en la capacidad de servicio da como resultado una plataforma de hardware altamente estable que permite una gestión estandarizada de los sistemas. Los servidores IBM Power también proporcionan cifrado de memoria transparente acelerado por hardware mediante criptografía de seguridad cuántica para proteger los datos empresariales de forma aún más eficaz frente a las amenazas actuales y futuras. “En nuestros servidores IBM Power, todo el mantenimiento de la infraestructura, como las actualizaciones de firmware, se puede completar sin tiempo de inactividad para las aplicaciones empresariales y los usuarios”, añade Karsten Hespelt. “La característica Live Partition Mobility de IBM PowerVM Enterprise Edition es la base para ofrecer soluciones con un tiempo de inactividad planificado casi nulo. En otras plataformas, necesitamos ventanas de mantenimiento más largas y observamos un tiempo de inactividad planificado cuatro veces mayor, solo para mantener el funcionamiento seguro”.

Jörg Engel concluye: “Llevamos más de 15 años trabajando con IBM y SVA. En este tiempo, SVA ha demostrado una y otra vez su profundo conocimiento de las soluciones de IBM y SAP. Los expertos de SVA e IBM han preparado esta actualización de forma profesional para facilitar una modernización fluida y minimizar el riesgo empresarial. Juntos, hemos completado la última actualización de infraestructura sin problemas, asegurando disponibilidad y rendimiento, a la vez que ofrecemos nueva flexibilidad y capacidad para el futuro. Ahora podemos adoptar nuevas soluciones SAP más rápido y utilizar las últimas características y mejoras, preparando nuestro entorno SAP para el futuro y aumentando la preparación para la nube de nuestro negocio”.