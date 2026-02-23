Würth Group, SVA e IBM
En Würth Group, sacar al mercado rápidamente nuevos conceptos creativos es esencial para mantenerse por delante de la competencia. Al añadir servicios digitales, capacidades de IoT y cualidades sostenibles a sus ofertas, Würth Group satisface las necesidades de los clientes al mismo tiempo que apoya la responsabilidad ecológica y social.
Würth Group está trabajando en una importante iniciativa de modernización para simplificar sus procesos empresariales, agilizar las operaciones y aumentar la eficiencia. Junto con Würth IT, el proveedor interno de servicios de TI del grupo, la empresa está trasladando sus principales aplicaciones empresariales y bases de datos a la innovadora solución SAP S/4HANA y a la plataforma SAP HANA en memoria. Würth IT gestiona la infraestructura de TI global, las aplicaciones y las soluciones digitales para respaldar las operaciones comerciales del Würth Group.
Jörg Engel, jefe de equipo de tecnología SAP en Würth IT, dice: “Würth Group está impulsado por la digitalización. Para competir con éxito en unos mercados globales en constante cambio, en Würth IT debemos proporcionar al Würth Group las últimas aplicaciones, herramientas y tecnologías. Buscábamos una plataforma preparada para el futuro para SAP que permitiera una transición fluida para las operaciones multicanal 24x7 del grupo, redujera el riesgo empresarial y proporcionara el rendimiento que necesitamos para crecer y seguir innovando”.
Junto con la actualización de infraestructura planificada, Würth Group también se propuso aumentar la excelencia operativa mejorando sus procesos. Esto significaba que Würth IT necesitaba ofrecer una base altamente flexible, escalable y fiable para facilitar la alta disponibilidad de todos los sistemas y aplicaciones a lo largo de la compleja transformación empresarial y de TI.
Würth IT trabajó con el IBM Platinum Partner, SVA (System Vertrieb Alexander GmbH), para diseñar e implementar una infraestructura flexible y escalable para sus aplicaciones SAP basada en servidores empresariales IBM Power. Este entorno totalmente virtualizado utiliza IBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacity para ofrecer una agilidad similar a la de la nube y permitir operaciones de TI flexibles.
SVA y Würth IT establecieron una capa automatizada de operaciones y orquestación utilizando herramientas modernas de gestión de IBM y Red Hat para mejorar la consistencia del sistema y la seguridad general. Esto permite el uso de las buenas prácticas de DevOps, como la infraestructura como código (IaC), para simplificar la gestión de la virtualización, estandarizar las operaciones y aumentar aún más la productividad.
El almacenamiento de datos rápido, de alto rendimiento y resiliente para el nuevo panorama de soluciones SAP S/4HANA se proporciona a través de nodos IBM SAN Volume Controller, creados con IBM Spectrum Virtualize Software, configurados como un clúster extendido y respaldados por varias cabinas de almacenamiento IBM Storage FlashSystem.
Karsten Hespelt, administrador sénior de sistemas Unix en Würth IT, añade: “Estamos muy contentos de trabajar con el IBM Platinum Partner SVA, la colaboración con el equipo es excelente. Proporcionan una valiosa orientación y asistencia práctica para implementar las tecnologías más recientes y afinar el rendimiento del sistema en toda la pila de IBM. Gracias a las avanzadas capacidades de IBM Power, junto con SVA, completamos la migración a la nueva infraestructura IBM Power sin ninguna interrupción apreciable para nuestros usuarios. SVA también nos apoya de forma proactiva en nuestras reuniones mensuales con IBM y saben exactamente cómo hacer que nuestras operaciones de TI sean aún más fiables y eficientes. Revisan y recomiendan con regularidad los parches de seguridad para ayudarnos a lograr la máxima disponibilidad y protección”.
Würth Group confía en los sistemas operativos IBM y Red Hat para ejecutar sus sistemas SAP cruciales. Para algunos de los servidores más importantes, la empresa implementó una solución de fiabilidad de IBM para ofrecer una disponibilidad casi continua de las aplicaciones con capacidades avanzadas de detección de fallos, conmutación por error y recuperación.
Las aplicaciones SAP desempeñan un papel vital para muchos procesos en Würth Group. El panorama de soluciones incluye aplicaciones SAP S/4HANA, bases de datos SAP HANA, SAP Extended Warehouse Management, SAP Business Warehouse con tecnología SAP HANA y otras soluciones SAP. Würth Group utiliza el software SAP Cloud Connector para crear una nube híbrida y conectar sus soluciones on-premises a la nube, integrando sus aplicaciones con la SAP Business Technology Platform de forma fiable y rápida sin problemas de latencia.
Harald Holl, director de infraestructura de Würth IT, afirma: “Al utilizar IBM Power, garantizamos la máxima disponibilidad, la máxima seguridad y un rendimiento óptimo. Esta es la base perfecta para optimizar nuestras cargas de trabajo de SAP. La colaboración con IBM y SVA fue perfecta, el compromiso y la experiencia de sus equipos fueron clave para el éxito de la implementación“.
Al consolidar la asignación y gestión de recursos, Würth Group ahora puede ejecutar de manera flexible y eficiente más de 600 particiones lógicas (LPAR) de manera fluida en su conjunto de servidores IBM Power. La solución alimenta más de 100 bases de datos SAP HANA que se ejecutan en Linux para la transformación a las nuevas aplicaciones SAP S/4HANA.
“En el pasado, con recursos más limitados, a veces resultaba difícil proporcionar rápidamente nuevos sistemas para tareas de prueba y desarrollo”, afirma Karsten Hespelt. “Teníamos que mover manualmente los sistemas y gestionar nuestras cargas de trabajo en cada servidor, un trabajo que consumía mucho tiempo. Con nuestros nuevos servidores IBM Power con IBM Power Private Cloud con capacidad de utilidad compartida, ahora podemos aprovisionar entornos nuevos y clonados muy rápidamente, gracias a la configuración de recursos compartidos entre múltiples sistemas. Esto nos ayuda a acelerar nuestro proyecto de transformación dinámico y ágil. Combinado con el alto nivel de automatización en la plataforma IBM Power, podemos ofrecer operaciones de sistema más resistentes”.
“Gracias a la flexibilidad de IBM Power, podemos utilizar la misma infraestructura antes, durante y después de nuestra transición a SAP S/4HANA”, explica Jörg Engel. “Esto reduce el exceso de aprovisionamiento y aumenta la rentabilidad, ya que podemos mover y escalar aplicaciones de forma fácil y gradual, al tiempo que aprovechamos siempre todos los recursos. Esto significa que podemos ofrecer un rendimiento optimizado para 20 000 usuarios simultáneos durante todo el proceso de migración”.
Dado que una parte significativa de las transacciones comerciales se procesa mediante las aplicaciones centrales de SAP, la fiabilidad y la disponibilidad las 24 horas del día son fundamentales para Würth Group. “Especialmente hacia finales de mes, los 44 000 empleados de ventas globales contratados de forma permanente confían en las aplicaciones empresariales 24x7, para finalizar las transacciones de ventas y cumplir sus objetivos mensuales”, añade Jörg Engel. “Con la solución de IBM, tenemos una base sólida para apoyar a nuestros equipos de ventas y hacer crecer nuestro negocio global”.
Otra característica clave de la plataforma IBM Power para Würth Group es su capacidad de escalado. “Gracias a la arquitectura de la plataforma IBM Power, podemos ejecutar sin problemas grandes bases de datos de 100 TB para aplicaciones empresariales SAP en 100 núcleos de procesador IBM Power, lo que nos permite ofrecer un rendimiento excepcional a todos los usuarios y procesos empresariales”, afirma Karsten Hespelt. “Como parte de nuestra migración a SAP S/4HANA, estamos trabajando para optimizar esta base de datos. Aprovechando la compresión avanzada de datos y la poda exhaustiva de datos, pasaremos a una base de datos SAP HANA mucho más pequeña, de 20 GB, para garantizar el futuro de los procesos empresariales centrales”.
Los servidores IBM Power están diseñados para ofrecer el máximo tiempo de actividad, resiliencia y ciberseguridad. Este enfoque incluye componentes intercambiables en caliente, características de redundancia integradas y virtualización avanzada. Como resultado de este cuidadoso diseño del sistema, Würth Group no ha experimentado ningún tiempo de inactividad no planificado relacionado con la infraestructura de los servidores IBM Power a lo largo de varias generaciones de sistemas desde que trasladó sus aplicaciones y bases de datos SAP a IBM Power8. Del mismo modo, el enfoque en la capacidad de servicio da como resultado una plataforma de hardware altamente estable que permite una gestión estandarizada de los sistemas. Los servidores IBM Power también proporcionan cifrado de memoria transparente acelerado por hardware mediante criptografía de seguridad cuántica para proteger los datos empresariales de forma aún más eficaz frente a las amenazas actuales y futuras. “En nuestros servidores IBM Power, todo el mantenimiento de la infraestructura, como las actualizaciones de firmware, se puede completar sin tiempo de inactividad para las aplicaciones empresariales y los usuarios”, añade Karsten Hespelt. “La característica Live Partition Mobility de IBM PowerVM Enterprise Edition es la base para ofrecer soluciones con un tiempo de inactividad planificado casi nulo. En otras plataformas, necesitamos ventanas de mantenimiento más largas y observamos un tiempo de inactividad planificado cuatro veces mayor, solo para mantener el funcionamiento seguro”.
Jörg Engel concluye: “Llevamos más de 15 años trabajando con IBM y SVA. En este tiempo, SVA ha demostrado una y otra vez su profundo conocimiento de las soluciones de IBM y SAP. Los expertos de SVA e IBM han preparado esta actualización de forma profesional para facilitar una modernización fluida y minimizar el riesgo empresarial. Juntos, hemos completado la última actualización de infraestructura sin problemas, asegurando disponibilidad y rendimiento, a la vez que ofrecemos nueva flexibilidad y capacidad para el futuro. Ahora podemos adoptar nuevas soluciones SAP más rápido y utilizar las últimas características y mejoras, preparando nuestro entorno SAP para el futuro y aumentando la preparación para la nube de nuestro negocio”.
Würth Group es líder en el desarrollo, producción y venta de materiales de montaje y fijación, con sede en Künzelsau, Alemania. El grupo emplea actualmente a más de 87 000 personas en más de 400 empresas con más de 2800 tiendas en 80 países. El grupo generó unas ventas de 20 200 millones de euros en el ejercicio fiscal 2024.
Würth IT es el proveedor interno de servicios de TI y consultora de TI del grupo, apoyando a todas las empresas del grupo y impulsando los procesos empresariales globales del Würth Group, desde la logística hasta las ventas y el comercio electrónico con soluciones digitales.
El IBM Platinum Partner, SVA System Vertrieb Alexander GmbH, es un integrador de sistemas de TI líder en Alemania, con 3800 empleados en 28 oficinas. SVA se especializa en infraestructura de TI de alta calidad y servicios de TI integrales. Los expertos técnicos de la empresa proporcionan orientación y soporte personalizados para que las empresas puedan maximizar el valor de sus inversiones en TI a través de soluciones de optimización y software inteligentes.
Elija IBM Power for SAP HANA para escalar de manera fluida sus bases de datos más importantes
© 2026 International Business Machines Corporation, febrero de 2026.
IBM, el logo de IBM, IBM FlashSystem, IBM Spectrum, Power y PowerVM son marcas comerciales de IBM Corporation, registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo. Otros nombres de productos y servicios pueden ser marcas registradas de IBM o de otras empresas. Puede consultar una lista actualizada de las marcas comerciales de IBM en ibm.com/trademark.
La marca registrada Linux se utiliza en virtud de una sublicencia de la Fundación Linux, licenciataria exclusiva de Linus Torvalds, propietario de la marcaa nivel mundial.
Red Hat, JBoss, OpenShift, Fedora, Hibernate, Ansible, CloudForms, RHCA, RHCE, RHCSA, Ceph, Gluster e InstructLab son marcas comerciales o marcas registradas de Red Hat, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y otros países.