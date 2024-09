¿Cuándo y cómo eligió su carrera profesional? ¿Alguna vez ha dudado de si eligió la carrera adecuada?

"He criado a cuatro hijos y he guiado a cada uno de ellos en la selección de asignaturas en la escuela, así como en la educación superior y la selección de trabajo. Todos se enfrentaron a los mismos retos: recibían una orientación profesional mínima en la escuela y no había una única fuente de conocimientos que les ayudara a explorar trayectorias profesionales que a mí personalmente me resultaban desconocidas", explica Peter Cayless, fundador y director general de Working Eye.

Cayless descubrió que la orientación de que disponían los estudiantes era demasiado general y llegaba demasiado tarde en el proceso de selección de asignaturas. Los estudiantes no tenían forma de explorar sus opciones de manera independiente y exhaustiva desde el principio de su formación. De hecho, los estudios demuestran que el 96 % de los licenciados cambia de trabajo antes de los 24 años y el 50 % sigue una trayectoria profesional que no guarda relación con su titulación (fuente: New College of the Humanities [enlace externo a ibm.com]). En ambos casos, el principal motivo indicado fue que tenían poca idea de lo que implicaba realmente el trabajo antes de aceptarlo. Esto llevó a Cayless a lanzar Working Eye (enlace externo a ibm.com), una plataforma de orientación profesional impulsada por IA que pretende inspirar a las personas ayudándolas a descubrirse a sí mismas y a explorar todas sus opciones para encontrar una carrera profesional que les guste.

La plataforma de orientación profesional de Working Eye (enlace externo a ibm.com) está diseñada para ser un coach digital que facilita el proceso de exploración de carreras profesionales al estudiante. El asistente plantea preguntas de descubrimiento al estudiante en lenguaje natural y luego le guía en un proceso de exploración muy singular que le ayuda a identificar una posible trayectoria profesional adaptada a sus necesidades, puntos fuertes y prioridades específicas. A medida que el asistente guía al estudiante a través de este proceso de diálogo, le presenta diversos contenidos escritos y de vídeo que le ayudan a comprender mejor la carrera más adecuada para y le muestra cómo iniciar ese camino. Todo esto está impulsado por la tecnología de IBM. "IBM® watsonx Assistant es la columna vertebral del chat entre el usuario y la plataforma, mientras que IBM® Watson Discovery es clave para encontrar los materiales adecuados y recopilarlos para el estudiante", afirma Alan Joenn, director de operaciones de Working Eye. La principal fuente de datos de la plataforma es un sitio web gubernamental llamado National Career Service Database, así como los contenidos de vídeo creados por el equipo de Working Eye.

Durante la prueba piloto inicial de la plataforma, el equipo de Working Eye probó el coach digital con aproximadamente 1500 estudiantes, padres y profesores. La plataforma consiguió una tasa de aprobación del 100 % en los paneles escolares y una tasa de aceptación del 48 % por parte de los padres. "Nos gusta pensar en Working Eye como un punto de apoyo durante toda la vida laboral. Es un hermoso ejemplo de cómo puede beneficiarle la IA. No necesariamente va a quitarle el trabajo. Tiene el potencial de ayudarle a conseguir el trabajo de sus sueños", añade Cayless.