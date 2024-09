WKRN de Nexstar Media Group (enlace fuera de ibm.com) es una filial de ABC que realiza una gran inversión en noticias locales, produciendo 38 horas semanales de programación local. WKRN ha servido a los residentes del centro de Tennessee y el sur de Kentucky durante más de 60 años. La estación ha sido reconocida por su cobertura de noticias con numerosos premios y honores, incluidos los Midsouth Emmys, Peabody Awards, Edward R. Murrow Awards y muchos más.

Acerca de The Weather Company, socio comercial de IBM

The Weather Company, una empresa de IBM, ayuda a las personas a tomar decisiones informadas y medidas ante la meteorología. La poderosa combinación de las capacidades avanzadas de IA y nube de IBM con el alto volumen de datos meteorológicos de The Weather Company ayuda a las personas, empresas y comunidades de todo el mundo a prepararse y mitigar el coste de la meteorología. La empresa, que es el pronosticador más preciso del mundo (enlace fuera de ibm.com), ofrece más de 25 000 millones de previsiones diarias con datos e información meteorológicos personalizados y procesables. The Weather Company está comprometida con la confianza y la transparencia, y sus propiedades digitales de The Weather Channel (weather.com) y Weather Underground (wunderground.com) cuentan con la confianza de cientos de millones de personas para proporcionar pronósticos precisos y oportunos que les ayuden a tomar decisiones críticas todos los días, e incluso ha sido nombrado una de las marcas más confiables (link fuera de ibm.com).