Impulsar la claridad en un atasco de datos: cómo Volkswagen Group Services puso en marcha los RR. HH. con IBM Planning Analytics.
Volkswagen, uno de los principales fabricantes de automóviles del mundo, opera en un sector altamente competitivo en el que la eficiencia y la innovación son clave. Su proveedor de servicios interno, Volkswagen Group Services, cuenta con 10 000 empleados y desempeña un papel crucial en todo el Grupo Volkswagen.
Sin embargo, el equipo de RR. HH. de Volkswagen Group Services se quedó estancado, luchando por gestionar y analizar los datos de RR. HH. Los ciclos de elaboración de informes eran largos y requerían muchos recursos, y la falta de un sistema centralizado para la gestión de datos de RR. HH. era un obstáculo importante, lo que provocaba incoherencias en los datos y dificultades para tomar decisiones informadas. El equipo de RR. HH. necesitaba cambiar de marcha y encontrar una solución sólida para automatizar estas tareas, mejorar la calidad de los datos y proporcionar conocimiento en tiempo real para respaldar los procesos de RR. HH. y la toma de decisiones.
Ahí es donde entró IBM Planning Analytics: una herramienta poderosa que podría ayudarles a volver a la normalidad. En palabras de Alexander Beil, responsable de control de RR. HH. en Volkswagen Group Services: "Necesitábamos un sistema que pudiera gestionar todas nuestras necesidades en materia de datos de RR. HH., incluida la integración de datos y la elaboración de informes".
Volkswagen Group Services eligió IBM Planning Analytics gracias a una recomendación de su propio departamento financiero, que había estado navegando junto con la solución durante ocho años. Christoph Hein, IBM Business Partner y consultor de Volkswagen Group Services, ayudó a implementar la solución, desde la creación del prototipo hasta su implementación. El resultado fue un sistema adaptado a las necesidades de Volkswagen Group Services, que automatizaba los procesos de elaboración de informes, proporcionaba un sistema consolidado para la gestión de datos de RR. HH. y facilitaba el análisis de datos en tiempo real.
"Todos los que necesitan trabajar con datos de RR. HH. tienen acceso a los mismos conjuntos de datos, con datos precisos y actualizados. Los gestores pueden personalizar los informes diarios y mensuales en cuestión de segundos, con opciones de un solo clic para elegir filtros, cambiar dimensiones y combinar métricas. Por ejemplo, dirección, ausencia y competencia. La solución se integra sin problemas con los sistemas existentes y cuenta con controles de calidad automatizados que mejoran la fiabilidad de los datos". dice Beil.
En la actualidad, más de 600 usuarios de toda la organización, incluidos los equipos de RR. HH., los directivos y el comité de empresa, se benefician de la solución. IBM Planning Analytics ha reforzado la función de RR. HH. con una única fuente fiable, una mejor calidad de los datos y la automatización de las tareas rutinarias. La solución proporciona una visibilidad total de las métricas y los KPI de recursos humanos de diferentes fuentes, así como módulos personalizables que permiten a los directivos tomar decisiones más inteligentes sobre el personal. "En el módulo de auditoría, por ejemplo, los jefes de equipo reciben correos electrónicos sobre empleados individuales y pueden planificar una formación específica o recomendar recursos educativos en consecuencia", explica Beil. "Al automatizar los procesos rutinarios, el equipo de RR. HH. puede dedicar más tiempo a iniciativas estratégicas que apoyan a toda la organización", añade.
Christoph Hein, ahora director nacional de Intito Group para Alemania, Austria y Suiza, resume así el impacto de la solución: "Gracias a la excepcional flexibilidad y escalabilidad de IBM Planning Analytics, Volkswagen Group Services ha logrado dotar a los directivos de todos los niveles de la organización de un acceso seguro, transparente y oportuno a datos críticos de recursos humanos. Lo que comenzó como una implementación modesta para un pequeño grupo de usuarios se ha convertido ahora en una solución para toda la empresa que apoya a cientos de gerentes en sus procesos diarios de toma de decisiones de RR. HH.".
Con la implementación de la solución, Volkswagen Group Services ha logrado ganancias significativas en la productividad y eficiencia de los recursos humanos. En palabras de Beil: "Con IBM Planning Analytics, hemos reducido el tiempo que se tarda en generar informes mensuales de siete días a solo unos segundos. ¡Nuestra productividad ha aumentado un 85 %!"
Los resultados clave incluyen:
Volkswagen Group Services es un socio estratégico de servicios del Volkswagen Group que presta servicios operativos personalizados a lo largo de toda la cadena de valor de la automoción, ya se trate de operaciones empresariales, tecnología, soporte de TI, servicios técnicos, servicios comerciales o logística. Con alrededor de 10 000 empleados, la empresa ofrece soluciones integradas que respaldan al Volkswagen Group y sus marcas en todo el mundo.
