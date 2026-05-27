Verizon revoluciona las inspecciones de propiedades con conocimientos impulsados por IA

Los miembros del equipo Inmueble Global (GRE) de Verizon se asociaron con IBM Client Engineering e IBM Technology Expert Labs en un proyecto piloto de dos partes para desarrollar una solución con IA utilizando IBM Maximo Visual Inspection (MVI). La primera parte pretendía automatizar el proceso de inspección de los exteriores de los edificios, utilizando tecnología avanzada de visión artificial para identificar y registrar con precisión las anomalías en las fachadas. Utilizando la aplicación móvil MVI, los inspectores pudieron entrenar el modelo de inteligencia artificial (IA) de la solución para detectar posibles deficiencias exteriores del edificio. Este proceso automatizado condujo a un mayor nivel de coherencia y precisión de la inspección y redujo significativamente el tiempo y el esfuerzo necesarios en comparación con las comprobaciones manuales.

La segunda parte se centró en el entorno de las tiendas minoristas. La organización GRE de Verizon utilizó MVI para automatizar el inventario y la gestión de la instalación de los accesorios en tienda. Verizon GRE utilizó MVI y su aplicación móvil para identificar y catalogar imágenes de accesorios y características físicas de la tienda, como configuraciones de iPad orientadas al cliente, para asegurarse de que se instalaran conforme a las especificaciones de diseño. El proceso permitió un control de calidad más eficiente y una experiencia de cliente coherente en el entorno minorista de Verizon. Los datos de ese proceso se integraron posteriormente con el paquete de aplicaciones IBM TRIRIGA ® * de Verizon, un software de gestión inmobiliaria que ya utilizaba, para optimizar el registro y la planificación de acciones. Los datos recopilados se transmiten a un servidor basado en la nube desde el que se pueden integrar con otros sistemas de datos.

En cada caso, IBM TRIRIGA, un sistema integrado de gestión del lugar de trabajo (IWMS) para la gestión de bienes inmuebles e instalaciones, generó un rendimiento optimizado de la cartera y un ciclo de vida de los activos. Su arquitectura modular y escalable permitió a la organización reducir costes y mejorar la eficiencia operativa a través de decisiones basadas en datos, al tiempo que establecía una base sólida para la modernización futura.

La integración de IBM MVI en las operaciones de Verizon sustituyó los flujos de trabajo manuales fragmentados por un sistema ágil e inteligente. Las capacidades de implementación en el borde de la red de la solución y su perfecta integración con el ecosistema Maximo permitieron obtener información en tiempo real y tomar decisiones más rápidamente. Al automatizar las inspecciones, Verizon no sólo mejoró la precisión y la eficacia, sino que también sentó las bases de una gestión de instalaciones escalable y basada en datos.

*Nota: IBM TRIRIGA ha evolucionado desde entonces hasta convertirse en Maximo Inmueble y Instalaciones; sus capacidades básicas de IWMS forman parte de la gama más amplia de Maximo Application Suite. Esta historia de cliente refleja el uso que hace el cliente de IBM TRIRIGA.