Verizon revoluciona las inspecciones de propiedades con conocimientos impulsados por IA

Verizon aprovecha IBM Maximo Visual Inspection para mejorar el mantenimiento de edificios y los entornos de tiendas minoristas
Ya sea que el logo de Verizon adorne el Chevrolet número 12 del Team Penske o brille en los márgenes de los principales eventos deportivos profesionales del país, Verizon representa una excelencia constante. Este compromiso con la calidad se extiende a los bienes inmuebles de la empresa, donde es primordial mantener la integridad y la fiabilidad de las infraestructuras.
Los edificios de ladrillo, a menudo discretos, que albergan los dispositivos y hardware de red empresarial críticos de la empresa requieren inspecciones meticulosas y regulares, cruciales para garantizar la eficiencia operativa y una excelente experiencia para empleados, clientes e invitados. Sin embargo, el reto de gestionar e inspeccionar esta extensa, diversa y extensa red de centrales, así como de tiendas minoristas y estructuras operativas, supuso un desafío significativo.
Las inspecciones proactivas y reactivas de los edificios, que tradicionalmente se realizaban de forma manual, consumían mucho tiempo y recursos. El proceso de identificación y registro de anomalías o defectos en las fachadas de los edificios era enrevesado e incoherente. Este proceso ineficiente resultó ser costoso y problemático para quienes lideraban el mantenimiento de infraestructuras críticas. Al reconocer la necesidad de un sistema más preciso y optimizado, Verizon buscó soluciones de automatización para gestionar, inspeccionar y mantener mejor su amplia red de ubicaciones físicas. Acudieron a IBM en busca de ayuda.
procesos de inspección de edificios
mejoras impulsadas por la tecnología
escasez de recursos
Los miembros del equipo Inmueble Global (GRE) de Verizon se asociaron con IBM Client Engineering e IBM Technology Expert Labs en un proyecto piloto de dos partes para desarrollar una solución con IA utilizando IBM Maximo Visual Inspection (MVI). La primera parte pretendía automatizar el proceso de inspección de los exteriores de los edificios, utilizando tecnología avanzada de visión artificial para identificar y registrar con precisión las anomalías en las fachadas. Utilizando la aplicación móvil MVI, los inspectores pudieron entrenar el modelo de inteligencia artificial (IA) de la solución para detectar posibles deficiencias exteriores del edificio. Este proceso automatizado condujo a un mayor nivel de coherencia y precisión de la inspección y redujo significativamente el tiempo y el esfuerzo necesarios en comparación con las comprobaciones manuales.
La segunda parte se centró en el entorno de las tiendas minoristas. La organización GRE de Verizon utilizó MVI para automatizar el inventario y la gestión de la instalación de los accesorios en tienda. Verizon GRE utilizó MVI y su aplicación móvil para identificar y catalogar imágenes de accesorios y características físicas de la tienda, como configuraciones de iPad orientadas al cliente, para asegurarse de que se instalaran conforme a las especificaciones de diseño. El proceso permitió un control de calidad más eficiente y una experiencia de cliente coherente en el entorno minorista de Verizon. Los datos de ese proceso se integraron posteriormente con el paquete de aplicaciones IBM TRIRIGA ® * de Verizon, un software de gestión inmobiliaria que ya utilizaba, para optimizar el registro y la planificación de acciones. Los datos recopilados se transmiten a un servidor basado en la nube desde el que se pueden integrar con otros sistemas de datos.
En cada caso, IBM TRIRIGA, un sistema integrado de gestión del lugar de trabajo (IWMS) para la gestión de bienes inmuebles e instalaciones, generó un rendimiento optimizado de la cartera y un ciclo de vida de los activos. Su arquitectura modular y escalable permitió a la organización reducir costes y mejorar la eficiencia operativa a través de decisiones basadas en datos, al tiempo que establecía una base sólida para la modernización futura.
La integración de IBM MVI en las operaciones de Verizon sustituyó los flujos de trabajo manuales fragmentados por un sistema ágil e inteligente. Las capacidades de implementación en el borde de la red de la solución y su perfecta integración con el ecosistema Maximo permitieron obtener información en tiempo real y tomar decisiones más rápidamente. Al automatizar las inspecciones, Verizon no sólo mejoró la precisión y la eficacia, sino que también sentó las bases de una gestión de instalaciones escalable y basada en datos.
*Nota: IBM TRIRIGA ha evolucionado desde entonces hasta convertirse en Maximo Inmueble y Instalaciones; sus capacidades básicas de IWMS forman parte de la gama más amplia de Maximo Application Suite. Esta historia de cliente refleja el uso que hace el cliente de IBM TRIRIGA.
El programa piloto de MVI demostró soluciones robustas y escalables que mejoraron la eficiencia de los procesos de inspección de Verizon y agilizaron el mantenimiento y mejora de la cartera inmobiliaria.
"Nuestra colaboración con IBM nos ha ayudado a transformar nuestros procesos de inspección de edificios con mejoras tecnológicas en precisión y eficiencia. La solución MVI impulsada por IA no solo alivió la presión sobre los recursos, sino que también ayudó a optimizar el estado de nuestras ubicaciones comerciales y de oficinas", dijo David Riccitelli, Director Senior de Operaciones Globales de Bienes Raíces en Verizon.
El proceso de inspección automatizado redujo sustancialmente el tiempo y los recursos dedicados al mantenimiento del edificio, lo que permitió al equipo GRE centrarse en tareas más estratégicas. La integración con IBM TRIRIGA proporciona una gestión de datos fluida y un proceso de elaboración de informes más completo, lo que mejora aún más la eficiencia operativa. En general, la solución impulsada por la IA no sólo mejoró las operaciones GRE de Verizon, sino que también demostró el potencial transformador de la IA para abordar retos empresariales complejos.
Verizonimpulsa y potencia la forma en que sus millones de clientes viven, trabajan y se diverten, satisfaciendo su demanda de movilidad, conectividad de red fiable y seguridad. Con sede en la ciudad de Nueva York, Verizon presta servicio a países de todo el mundo y a casi todas las empresas de la lista Fortune 500. El equipo de clase mundial de Verizon nunca deja de innovar para atender a los clientes donde están hoy y prepararlos para las necesidades del mañana.
El departamento inmobiliario global de Verizon es responsable de gestionar la cartera inmobiliaria de la empresa, incluidos los sitios administrativos y técnicos, las tiendas minoristas y los centros de datos.
© Copyright IBM Corporation. Mayo de 2026.
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Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.