UWV trabajó estrechamente con el socio comercial de IBM, You-Get BV, para desarrollar la aplicación NOW solicita exención utilizando la capacidad Business Automation Workflow de IBM Cloud Pak for Business Automation. La aplicación ayudó a abordar uno de los mayores desafíos que enfrentó la empresa en el procesamiento de solicitudes de programas: garantizar que todas las solicitudes aprobadas cumplieran con las complejas regulaciones y requisitos del programa NOW.

Así es como funcionaba: Una empresa solicitó fondos NOW a través de un portal en línea. Si había una excepción, como una dirección desactualizada o una empresa con oficinas fuera de los Países Bajos, el sistema redirigía la solicitud a través de la función de Business Automation Workflow al departamento correspondiente según un proceso establecido. Cada tipo de excepción siguió su propio proceso único en función de las acciones necesarias para resolverla. Las solicitudes resueltas se agrupaban por lotes cada noche y se volvían a introducir en la aplicación para la siguiente fase de procesamiento.

En seis semanas, el equipo lanzó su primera versión de la aplicación NOW, una hazaña notable, teniendo en cuenta que UWV suele tardar meses, o incluso años, en lanzar nuevas aplicaciones. "A todos nos sorprendió poder gestionarlo", afirma Peter van der Heijden, director del programa E-Werken de la UWV, "no solo desde la perspectiva de nuestra empresa, sino también desde la de todo el sector público de los Países Bajos. Fue increíble que pudiéramos ponerlo en marcha en tan poco tiempo".

Después del lanzamiento, el equipo utilizó la metodología ágil para continuar desarrollando la aplicación, comenzando inmediatamente a trabajar en la siguiente iteración para automatizar y optimizar aún más los procesos, solucionar problemas conocidos e incorporar los comentarios de los usuarios. Cada dos semanas, el equipo publicaba un nuevo lanzamiento. Anteriormente, los ciclos de desarrollo duraban tres meses o más. Esta capacidad de realizar actualizaciones continuas fue crucial para cumplir con los cambios gubernamentales en el programa, que ocurrieron con cada ciclo de inscripción de NOW de tres meses.

El rápido plazo de entrega de las nuevas versiones, la notable rapidez con la que el equipo puso en marcha la solución y la gran calidad de sus resultados atrajeron la atención del Consejo de Administración de UWV y de otros departamentos. "Ya habíamos empezado a implantar las capacidades de Business Automation Workflow como una herramienta genérica de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) dentro de este tipo de aplicaciones en UWV, pero ahora la gente estaba aún más convencida de su valor, flexibilidad y capacidad para ofrecer excelentes resultados en poco tiempo", afirma van der Heijden.

El siguiente proyecto, la simplificación de los procesos del programa de pagos por desempleo de la UWV, era más complejo. "Aquí intervienen muchos sistemas heredados, cada uno con sus propias cargas de trabajo". dice van der Heijden. "Nuestro objetivo es incorporar todos estos sistemas y cargas de trabajo en una aplicación que los empleados puedan usar para ver, priorizar y organizar su trabajo".

El proceso del cliente implica el cumplimiento de muchas regulaciones gubernamentales, que requieren múltiples puntos de decisión. "Utilizamos la capacidad de gestión de decisiones operativas de IBM Cloud Pak for Business Automation para ayudar con eso", explica van der Heijden. "En nuestro sitio web, esta función interactúa con los clientes y les ofrece respuestas basadas en sus aportaciones para ayudarles en el proceso de solicitud. En el back-end, la capacidad se nutre de parte de la misma información reglamentaria para proporcionar apoyo en la toma de decisiones a los empleados". Después de una cuidadosa preparación (con 2000 empleados confiando en la aplicación, era fundamental que cubriera sus necesidades desde el principio), el equipo lanzó la aplicación en julio de 2021.