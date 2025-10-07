Para superar estos frustrantes retrasos, la Universidad colaboró con IBM para organizar un hackathon para sus estudiantes de máster en IA. La iniciativa fue impulsada por un especialista sénior en IA e IA generativa de IBM y el Dr. Thomas Lacombe, director del programa de máster en Inteligencia Artificial (MAI) de la universidad. Juntos, crearon el marco para el hackathon en torno al proceso de aplicación de investigación, con casos de uso proporcionados por Nick Kearns, de la Oficina de Investigación y Innovación de la Universidad. Para ayudar a los estudiantes, IBM proporcionó sus plataformas de tecnología, IBM® watsonx.ai e IBM® watsonx Assistant, una entrada estructurada para los criterios de evaluación del hackatón, la tutoría y la experiencia técnica, junto con ElementX, IBM Business Partner.

Gracias a IBM watsonx.ai, equipos de estudiantes competidores se propusieron crear agentes innovadores con IA para agilizar las aplicaciones y revisar las solicitudes de subvenciones, las solicitudes de ética y los permisos de control de exportaciones. Al emplear datos de documentos disponibles públicamente y utilizar few-shot prompting para ajustarse a las expectativas de los revisores, las soluciones de prueba de concepto de los estudiantes proporcionaron a los investigadores feedback relevantes y contextualizados sobre cómo mejorar sus solicitudes y garantizar el cumplimiento de los requisitos de los financiadores, la universidad y el gobierno.