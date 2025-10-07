La Universidad de Auckland recurre a su alumnado para desarrollar soluciones de agencia
Los investigadores de la Universidad de Auckland, Waipapa Taumata Rau, una importante institución educativa de Nueva Zelanda, llevan mucho tiempo enfrentándose al desafío de la complejidad de los requisitos de financiación, ética y reglamentaria de la investigación.
Antes de comenzar un proyecto de investigación, los investigadores suelen presentar múltiples solicitudes de subvención a financiadores nacionales e internacionales, cada uno con sus propios requisitos de elegibilidad, formularios de solicitud y criterios de evaluación. Una vez obtenida la financiación, los investigadores deben obtener la aprobación ética de los comités de ética nacionales o institucionales para cualquier investigación en la que participen animales o seres humanos. Los investigadores también deben solicitar permisos de exportación al gobierno de Nueva Zelanda si estaban enviando datos o tecnologías controlados para la exportación a colaboradores en el extranjero. Todos estos requisitos crean frustración y retrasos para los investigadores y reducen significativamente la cantidad de tiempo disponible para la investigación.
Para superar estos frustrantes retrasos, la Universidad colaboró con IBM para organizar un hackathon para sus estudiantes de máster en IA. La iniciativa fue impulsada por un especialista sénior en IA e IA generativa de IBM y el Dr. Thomas Lacombe, director del programa de máster en Inteligencia Artificial (MAI) de la universidad. Juntos, crearon el marco para el hackathon en torno al proceso de aplicación de investigación, con casos de uso proporcionados por Nick Kearns, de la Oficina de Investigación y Innovación de la Universidad. Para ayudar a los estudiantes, IBM proporcionó sus plataformas de tecnología, IBM® watsonx.ai e IBM® watsonx Assistant, una entrada estructurada para los criterios de evaluación del hackatón, la tutoría y la experiencia técnica, junto con ElementX, IBM Business Partner.
Gracias a IBM watsonx.ai, equipos de estudiantes competidores se propusieron crear agentes innovadores con IA para agilizar las aplicaciones y revisar las solicitudes de subvenciones, las solicitudes de ética y los permisos de control de exportaciones. Al emplear datos de documentos disponibles públicamente y utilizar few-shot prompting para ajustarse a las expectativas de los revisores, las soluciones de prueba de concepto de los estudiantes proporcionaron a los investigadores feedback relevantes y contextualizados sobre cómo mejorar sus solicitudes y garantizar el cumplimiento de los requisitos de los financiadores, la universidad y el gobierno.
Las soluciones de prueba de concepto desarrolladas por los estudiantes demostraron el valor y la viabilidad de las soluciones de IA agéntica para la administración de la investigación, con el potencial de un importante ahorro de tiempo para los investigadores. De las aplicaciones de muestra probadas, el agente de IA dirigió el 95 % de ellas al comité correcto y detectó el 85 % de los errores conocidos durante el proceso de aplicación.
Tras el hackathon, la Universidad e IBM continuaron colaborando en el desarrollo de soluciones agénticas empresariales para la administración de la investigación. Alojadas en IBM® Cloud, las soluciones que utilizan IBM® watsonx funcionan a bajo coste, lo que las convierte en herramientas escalables y a la carta para la Universidad.
La Universidad de Auckland , fundada en 1883, es la universidad más grande de Nueva Zelanda y atiende a más de 40 000 estudiantes. La institución es conocida por su excelencia en la investigación y su compromiso con la innovación, y ofrece una amplia gama de programas de pregrado y posgrado en diversas disciplinas.
ElementX es una empresa tecnológica especializada en el desarrollo de soluciones avanzadas de IA y machine learning. Se centran en la creación de productos innovadores que mejoren la experiencia del usuario y la eficiencia a través de la automatización inteligente y la información basada en datos. ElementX colabora estrechamente con los clientes para adaptar soluciones que satisfagan sus necesidades únicas, aprovechando las tecnologías punta para resolver desafíos complejos e impulsar la transformación digital. Su experiencia abarca varias industrias, lo que garantiza resultados sólidos, escalables e impactantes.
