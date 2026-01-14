UMass Memorial Health transforma su gestión de dispositivos con IBM MaaS360
El UMass Memorial Health, el mayor sistema de salud del centro de Massachusetts, gestiona una red creciente de hospitales y centros de atención primaria en siete u ocho regiones. Con adquisiciones recientes, incluido el Milford Regional Hospital, su ecosistema de TI se ha expandido rápidamente. La gestión de dispositivos para diferentes departamentos, como cardiología, enfermería, urgencias, UCI y quioscos, supone un reto, ya que cada uno tiene diferentes aplicaciones, diseños y requisitos de red. Esta personalización por departamentos dificulta una gestión uniforme de los dispositivos.
Las soluciones tradicionales de gestión de dispositivos móviles (MDM) a menudo requieren que los equipos de TI configuren políticas a través de múltiples interfaces. Otros proveedores importantes de MDM obligan a los administradores a alternar entre ajustes de cumplimiento, características del dispositivo y páginas de configuración. Esto crea retrasos e ineficiencias, especialmente en la atención sanitaria, donde la tecnología afecta directamente a los resultados de los pacientes y a la productividad de los médicos.
Otro reto surgió del uso compartido de dispositivos. Las enfermeras, los médicos, los técnicos y los empleados del almacén suelen utilizar los mismos iPad o dispositivos portátiles Zebra durante sus turnos. Asignar usuarios de forma segura y mantener el cumplimiento no era fácil en las soluciones de la competencia. Para añadir complejidad, el UMass necesita poder ampliar rápidamente las políticas a miles de dispositivos, sin que los médicos tengan que depender del departamento de TI para cada actualización.
Esta realidad significaba que UMass Memorial Health necesitaba una plataforma MDM que pudiera proporcionar coherencia, flexibilidad y resiliencia a escala. Su equipo de TI buscaba una solución que agilizara la implementación, reforzara la seguridad, redujera la carga de TI y empoderara a los cuidadores con las herramientas adecuadas en el momento adecuado. Para UMass Memorial Health, había mucho en juego: cualquier tiempo de inactividad o error de configuración corría el riesgo de interrumpir la entrega de la atención, los flujos de trabajo de consentimiento de los pacientes y incluso la gestión del inventario.
Para hacer frente a sus crecientes desafíos, UMass Memorial Health adoptó la solución IBM® MaaS360 Unified Endpoint Management (UEM) como su solución de MDM para toda la empresa. La plataforma proporcionaba una única interfaz basada en políticas para gestionar las configuraciones, las aplicaciones y el cumplimiento de las normativas en miles de dispositivos. A diferencia de otras herramientas, MaaS360 permitía a los administradores de TI configurar pantallas de inicio, restringir el acceso a la web, aplicar códigos de acceso y asignar aplicaciones, todo ello dentro de un marco de políticas unificado.
La solución también benefició a los médicos. Las enfermeras ahora pueden acceder a un catálogo de aplicaciones MaaS360 específico para descargar herramientas concretas del departamento sin enviar tickets de TI, lo que acelera drásticamente el acceso a los recursos. La administración basada en roles ayuda a los líderes de TI a asignar los permisos adecuados a los técnicos e ingenieros, protegiendo las políticas de cambios accidentales. La elección de MaaS360 permitió a los líderes de TI centrarse en el crecimiento y la innovación en lugar de solucionar problemas de los dispositivos.
Como señala Venkat, "MaaS360 nos ofrece flexibilidad y fiabilidad, desde la aplicación de políticas hasta la administración basada en roles, que garantiza que nuestros clínicos puedan centrarse en los pacientes mientras que TI gestiona la movilidad en segundo plano de manera fluida".
La adopción de MaaS360 supuso beneficios cuantificables para UMass Memorial Health, mejorando tanto las operaciones de TI como la prestación de atención al paciente. Los resultados incluyeron mejoras en eficiencia, mayor fiabilidad y mejores experiencias de usuario en todo su sistema sanitario.
Resultados clave
Estos resultados demuestran cómo MaaS360 no solo es una herramienta de gestión, sino también un facilitador de la atención centrada en el paciente. Al simplificar la administración de dispositivos, mejorar el tiempo de actividad y reducir la fricción de los médicos, UMass Memorial Health ha transformado su estrategia de movilidad digital en una verdadera ventaja operativa.
UMass Memorial Health es el sistema de salud sin ánimo de lucro más grande del centro de Massachusetts y atiende a millones de pacientes cada año. Incluye una red de hospitales, centros de atención primaria y prácticas especializadas repartidas en múltiples regiones. Proporcionan una atención compasiva y de alta calidad, al tiempo que promueven la educación y la investigación médicas en la región. Se han expandido significativamente en los últimos años, adquiriendo varios hospitales para ampliar su alcance. UMass se compromete a adoptar soluciones de TI avanzadas para lograr su misión: mejorar la salud de su diversa población de pacientes con compasión, calidad e innovación.
