El UMass Memorial Health, el mayor sistema de salud del centro de Massachusetts, gestiona una red creciente de hospitales y centros de atención primaria en siete u ocho regiones. Con adquisiciones recientes, incluido el Milford Regional Hospital, su ecosistema de TI se ha expandido rápidamente. La gestión de dispositivos para diferentes departamentos, como cardiología, enfermería, urgencias, UCI y quioscos, supone un reto, ya que cada uno tiene diferentes aplicaciones, diseños y requisitos de red. Esta personalización por departamentos dificulta una gestión uniforme de los dispositivos.

Las soluciones tradicionales de gestión de dispositivos móviles (MDM) a menudo requieren que los equipos de TI configuren políticas a través de múltiples interfaces. Otros proveedores importantes de MDM obligan a los administradores a alternar entre ajustes de cumplimiento, características del dispositivo y páginas de configuración. Esto crea retrasos e ineficiencias, especialmente en la atención sanitaria, donde la tecnología afecta directamente a los resultados de los pacientes y a la productividad de los médicos.

Otro reto surgió del uso compartido de dispositivos. Las enfermeras, los médicos, los técnicos y los empleados del almacén suelen utilizar los mismos iPad o dispositivos portátiles Zebra durante sus turnos. Asignar usuarios de forma segura y mantener el cumplimiento no era fácil en las soluciones de la competencia. Para añadir complejidad, el UMass necesita poder ampliar rápidamente las políticas a miles de dispositivos, sin que los médicos tengan que depender del departamento de TI para cada actualización.

Esta realidad significaba que UMass Memorial Health necesitaba una plataforma MDM que pudiera proporcionar coherencia, flexibilidad y resiliencia a escala. Su equipo de TI buscaba una solución que agilizara la implementación, reforzara la seguridad, redujera la carga de TI y empoderara a los cuidadores con las herramientas adecuadas en el momento adecuado. Para UMass Memorial Health, había mucho en juego: cualquier tiempo de inactividad o error de configuración corría el riesgo de interrumpir la entrega de la atención, los flujos de trabajo de consentimiento de los pacientes y incluso la gestión del inventario.