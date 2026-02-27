UKRI opera ahora en una plataforma unificada basada en la nube que agiliza finanzas, recursos humanos, nóminas, proyectos y compras. Esta modernización ha aportado beneficios tangibles: procesos simplificados, informes mejorados y paneles de control en tiempo real que ofrecen a los líderes visibilidad sobre las operaciones y la asignación de recursos. Estas capacidades permiten a UKRI tomar decisiones más rápidas basadas en datos que aceleran los programas de investigación y apoyan su misión de financiar investigaciones pioneras en áreas como la computación cuántica y las soluciones climáticas.

De cara al futuro, UKRI planea aprovechar las características impulsadas por IA y los análisis avanzados dentro de Oracle Fusion para mejorar aún más la previsión y la planificación estratégica. Con IBM Consulting como asesor de confianza para la optimización y las mejoras futuras, UKRI está en condiciones de ampliar sus capacidades digitales y reforzar su papel como principal financiador de la investigación y la innovación en el Reino Unido.