UKRI logra procesos unificados y una mayor visibilidad con IBM® Consulting
UKRI, el mayor financiador público de investigación e innovación del Reino Unido, juega un papel crítico en el avance del conocimiento y en el impulso de los beneficios económicos, sociales y culturales. Gestionar subvenciones y programas entre múltiples consejos e institutos de investigación requiere agilidad y precisión, pero los sistemas heredados dificultaban esto. Los procesos de finanzas, recursos humanos, nóminas y compras estaban aislados, lo que generaba brechas en los procesos y limitaba la visibilidad. Con los datos dispersos en varias plataformas, UKRI se enfrentó al desafío de consolidar y gestionar la información para respaldar la toma de decisiones informadas y acelerar el impacto de la investigación.
Para superar estos desafíos, UKRI se asoció con IBM Consulting para migrar de su sistema Oracle R12 heredado on-premises a Oracle Fusion Cloud Applications. Pasar a la nube fue un salto estratégico, ya que aportó escalabilidad, automatización y análisis avanzados a una organización que gestiona miles de millones en investigación. El papel de IBM se extendió más allá de la implementación: actuando como socio consultor de confianza, IBM brindó soporte crítico para la migración de datos complejos y ayudó a diseñar una estrategia de capacitación integral e incorporó capacidades impulsadas por IA para mejorar la toma de decisiones. Al consolidar los procesos críticos y permitir la obtención de conocimientos en tiempo real, IBM ayudó a UKRI a transformar su oficina de respaldo en un motor basado en datos para la excelencia en la investigación.
UKRI opera ahora en una plataforma unificada basada en la nube que agiliza finanzas, recursos humanos, nóminas, proyectos y compras. Esta modernización ha aportado beneficios tangibles: procesos simplificados, informes mejorados y paneles de control en tiempo real que ofrecen a los líderes visibilidad sobre las operaciones y la asignación de recursos. Estas capacidades permiten a UKRI tomar decisiones más rápidas basadas en datos que aceleran los programas de investigación y apoyan su misión de financiar investigaciones pioneras en áreas como la computación cuántica y las soluciones climáticas.
De cara al futuro, UKRI planea aprovechar las características impulsadas por IA y los análisis avanzados dentro de Oracle Fusion para mejorar aún más la previsión y la planificación estratégica. Con IBM Consulting como asesor de confianza para la optimización y las mejoras futuras, UKRI está en condiciones de ampliar sus capacidades digitales y reforzar su papel como principal financiador de la investigación y la innovación en el Reino Unido.
UK Research and Innovation (UKRI) es la mayor entidad pública financiadora de investigación e innovación del Reino Unido, que invierte alrededor de 8000 millones de libras esterlinas al año para promover el conocimiento, mejorar la calidad de vida e impulsar el crecimiento económico. Une a varios consejos para apoyar la investigación de primer nivel y la innovación empresarial en diversos campos, fomentando un sistema dinámico e inclusivo que brinda beneficio a la sociedad a nivel local y mundial.
Oracle es un líder global en software empresarial, ofreciendo soluciones como Oracle Fusion ERP que ayudan a las empresas a integrar y gestionar sus operaciones de manera eficaz.
Descubra cómo IBM Consulting puede impulsar la transformación empresarial
© Copyright IBM Corporation Febrero de 2026.
IBM, el logotipo de IBM e IBM Consulting son marcas comerciales o marcas registradas de IBM Corp. en EE. UU. y/o en otros países. Este documento está actualizado a la fecha inicial de publicación y puede ser modificado por IBM en cualquier momento. No todas las ofertas están disponibles en todos los países en los que opera IBM.
Oracle, Oracle Fusion Cloud Applications y Oracle Integration Cloud son marcas registradas de Oracle Corporation.
Los ejemplos de clientes se presentan como ilustraciones de cómo dichos clientes han utilizado los productos de IBM y los resultados que pueden haber obtenido. El rendimiento, coste, ahorro u otros resultados reales en otros entornos operativos pueden variar.